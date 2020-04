ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Některé salony totiž mají všechny termíny již zamluvené třeba na tři týdny dopředu. A to i v situaci, kdy kadeřnice budou chodit do práce o sobotách a o nedělích. Takovou zkušenost má třeba Zuzana Hricíková, která provozuje salon Dragonfly v Kolíně. „Od dne, co se to vyhlásilo, neustále volají lidé,“ odpověděla na otázku, zda její klienti vyhlížejí pondělí 25. května jako spásný den. „První týden máme skoro celý zaplněný. Lidem to hodně chybělo,“ uvedla.

Někteří – častěji klientky – se snažili podle jejích slov řešit výpadek kadeřnických služeb po svém a barvit se tak doma. „Byl ale problém, co mají použít, tak volali o radu. Hodně žen mi říkalo, že je třeba manželé obarvili doma,“ vyprávěla se smíchem. Podotkla totiž, že dnes je každá druhá žena blondýna. „Ale může mít šediny, odrosty. To už budou mít ke konci května ombré styl,“ řekla s úsměvem. Ombré se dá zjednodušeně popsat jako zesvětlení konečků vlasů.

Třebaže by někdo mohl nad účesem v současné době mávnout rukou jako nad něčím nepodstatným, vlasy jsou hned vidět a někteří její klienti psychicky strádají, když nemohou svůj účes udržovat. „Spousta klientek to prožívá. Je to náročné na psychiku, hodně z nich chodí do práce, odrosty jsou vidět a nedá se s tím nic dělat,“ řekla Zuzana Hricíková.

Na tři týdny dopředu má podle svých slov obsazeno kolínské kadeřnictví Hair Salon Michaely Linhové. „Řinčí telefony od rána do večera. Jsme za to vděčné, máme naobjednaný už třetí týden a to jsme ve třech. Budeme chodit soboty i neděle,“ nastínila plán. O termín volají jak ženy, tak i muži, na stříhání objednávají také své děti. „Volají i klientky, že potřebují odbarvit. Radíme jim, ať nesahají po barvě z drogerie, potom je pro nás kadeřnice náročné dát vlasy do pořádku, může to trvat i delší dobu,“ upozornila Michaela Linhová.

Zájem klientů má i kadeřnice Jitka Vorlíčková z Kadeřnictví při cestě v Kolíně. „Lidé se mohou stále objednávat, možná budeme mít i prodlouženou pracovní dobu, jestli bude zájem, to se ještě uvidí,“ uvedla. Ta klientkám také radí, aby ještě s barvením vlasů vydržely. „Mám zkušenost, že když si nabarví samy vlasy barvami z drogerie, tak to je potom problém – používáme jiné barvy, je problém trefit se do odstínu, přebarvovat to není jednoduché,“ dodala.