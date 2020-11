/ROZHOVOR/ Ekonomická krize doléhá nemilosrdně i na firmy v regionu. Ty zatím k většímu propouštění svých zaměstnanců nesáhly. Podle Ivany Chottové, předsedkyně Krajské hospodářské komory střední Čechy, by firmám všeobecně pomohla větší předvídatelnost státem vyhlašovaných opatření. Podnikatelé by se pak mohli mnohem lépe připravit.

Ivana Chottová, předsedkyně Krajské hospodářské komory střední Čechy. | Foto: Archiv Ivany Chottové

Zvládnou středočeské firmy další tvrdá vládní opatření?

Na tuto otázku se velmi těžce odpovídá. Nevíme, jak se bude pandemie vyvíjet, jaká nás čekají ještě opatření. Do toho se mění vedení kraje. Je to složité, ale musíme to zvládnout, nevzdat to. Nové vedení kraje bude složeno z velké části z osob s nemalými zkušenostmi z místní samosprávy. Kdo zná problematiku řízení obcí ví, že tam musíte často operativně reagovat a snažit se hledat co nejoptimálnější řešení pokud možno pro všechny. A v to doufám i nyní na úrovni kraje s novým vedením, že se velmi rychle zapojí, zorientují a budou v rámci spolupráce hledat řešení napříč širokou veřejností, tudíž i pro podnikatele, pro které je tento rok opravdu těžký.