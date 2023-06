IKEA otevírá ve středních Čechách další z mobilních výdejních míst, a to v Kolíně, Mladé Boleslavi a Mělníku. Objednávat zboží s doručením do těchto mobilních výdejních míst mohou zákazníci na webu.

Mobilní výdejní místo Ikea. | Foto: se souhlasem IKEA Česká republika

„Zákazníkům prostřednictvím mobilních výdejních míst chceme usnadnit nakupování v IKEA. Nabízíme jim další možnosti si vybrat, kde a kdy si mohou objednávky pohodlně vyzvednout,” říká Ivan Jančo, ředitel obchodního domu IKEA Černý Most, který bude výdejní místa zásobovat.

Zákazník, který si zboží objedná na webu IKEA.cz a zvolí si službu Klikni a vyzvedni, má nově u rozměrnějších zásilek na výběr možnost vyzvednutí právě v Mladé Boleslavi, Kolíně a Mělníku. Poplatek za službu je odstupňován podle celkové ceny objednávky. Začíná na 99 Kč pro objednávky do 1500 Kč a maximální poplatek je 199 Kč u objednávek nad 3000 Kč.

Ve srovnání s doručením přímo do bytu tak zákazníci při využití mobilního výdejního místa výrazně ušetří. Členové IKEA Family v rámci akční nabídky zaplatí za vyzvednutí objednávky za alespoň 1500 Kč symbolickou 1 korunu. Provozovat mobilní výdejní místa bude logistická společnost HRAL. Více informací najdete ZDE.

V Kolíně si budou moci zákazníci své objednávky vyzvedávat na parkovišti u Tesca na adrese V Kasárnách 1019 každou středu od 18 do 19 hodin a každý pátek od 13 do 14 hodin. Výdej objednávek v Mladé Boleslavi bude probíhat z přistaveného nákladního vozu na parkovišti u nákupního centra Tesco na adrese Kosmonosy 1255, a to každou středu od 15 do 16 hodin a každý pátek od 16 do 17 hodin. V Mělníku pak bude výdej objednávek probíhat na parkovišti u Tesca na adrese Vodárenská 3653 každou středu od 13 do 14 hodin a každý pátek od 18 do 19 hodin. Vůz bude viditelně označen a přesné souřadnice místa, kde bude parkovat, najdou zákazníci na webu IKEA.cz. Lokality jsou dobře dostupné pro zákazníky z regionu, kteří už tak za nákupy v IKEA nebudou muset dojíždět do Prahy.