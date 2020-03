Firma Chocoland, Kolíňáky nazývaná "Soja", patří k významným regionálním zaměstnavatelům. O provozu během koronavirové epidemie si Deník povídal s generálním ředitelem Pavlem Mrázem.

Generální ředitel kolínské firmy Chocoland Pavel Mráz. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Jak se vaší firmy dotkla současná koronavirová krize?

Dopad je v mnoha směrech. Je to pokles poptávky a tím pokles obratu. Provádíme nyní kalkulace, ale pokles bude rozhodně dvouciferný. V obchodech je nyní situace, že někteří výrobci trvanlivého zboží nestačí prodávat. Naopak cukrovinky aktuálně čelí poklesu zájmu spotřebitelů. V prodeji je velikonoční nabídka a ač jsou prázdné regály například s masem, velikonoční zboží ubývá pomalu. Mimo jiné proto, že nebudou chodit koledníci a sociální kontakty jsou omezené. Týká se to ale nejen Velikonoc. Snížení poptávky se promítne i do Vánoc, trh s cukrovinkami výrazně zabrzdil.