Do jedenadvacetiprocentní sazby DPH se od příštího roku, místo momentálních deseti procent, přesune mimo jiné i čepované pivo nebo kadeřnické služby. Provozovatelé některých restaurací a hospod v Kolíně mají ale již teď jasno: budou muset zdražit.

Točené pivo zdraží. Nově bude zdaněno vyšší sazbou DPH. | Foto: Deník/Pavel Bouda

Více než dvojnásobné DPH na čepované pivo dělá štamgastům vrásky na čele. A podle majitele kolínské restaurace Vodní svět Václava Volného to je oprávněné: „Stoupne to výrazně hodně. Zatím netuším, o kolik budeme muset pivo zdražit, ale jeho cena bude muset určitě stoupnout, jelikož nemůžeme doplácet ze svého. Zároveň je tu nějaká hranice, za kolik to lidé ještě koupí, budeme to muset promyslet,“ uvedl.

Podle spolumajitele podniku La Musica Štěpána Linharta bude hodně záležet na dodavateli piva, kterým je v jeho případě pivovar Bernard: „Pokud se cena, za kterou nakupujeme, zvýší, samozřejmě budeme muset reagovat stejně. Ale myslím si, že máme na kolínské poměry pivo poměrně levné, takže nějaké nepatrné zdržení by zákazníky odradit nemuselo. Už tak není moc velká marže, do toho všechno čištění, sanitace,“ prozradil.

Potíže jsou jinde

Podle provozního restaurace Nová Stoletá Davida Hausmanna je v jeho oboru mnoho upozaděných problémů, jako je nedostatek personálu. Potíže působí i řada provozních věcí. „Nemyslím si, že by zvýšené DPH mělo být pro nás extrémní komplikací. Při nejhorším budeme muset čepované pivo o něco zdražit. Chybějící lidé se shánějí hůře,“ myslí si provozní nově oživeného podniku centru Kolína.

Změny se týkají i kadeřnictví

Zvýšení DPH se týká i kadeřnických služeb. Že se nedá nic dělat, říká kadeřnice ze studia Levandule Pavlína Machová. „Musíme se přizpůsobit, co nám zbývá. Pro mě je to teď nová zpráva, takže se o tom budu muset ještě informovat a případně pak přepočítat ceny. Ale nemyslím si, že by to mělo být nějak razantní, uvidíme,“ řekla.

Ne všech se však platba DPH týká. Problém s jeho zvýšením nemusí řešit Jiřina Jarošová, majitelka kadeřnictví Jadranka na kolínském Zálabí. „DPH neplatím, do určité částky ročního výdělku to tak je. Ceny se snažím držet stejné, zdražuji maximálně o materiál. Ale dovedu si představit, že pro některé salony či restaurace to bude znamenat zdražení,“ řekla.