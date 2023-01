„Nám zaměstnancům bylo řečeno, že je v Číně výpadek komponentů, a tak musíme přerušit výrobu. Jinak řečeno, naši přímí dodavatelé nemají co dodávat. O co jde konkrétně ale nevíme. Zatím to vypadá na celý únor, ale kdykoliv může za dne na den přijít zpráva, že obnovujeme provoz,“ uvedla žena z Kolína a zaměstnankyně firmy, která si přála zůstat v anonymitě, ale Kolínský deník její celé jméno zná.

Přerušení výroby oznámila automobilka minulý týden. „V úterý 31. ledna zastavíme linky, celková doba zatím není známa, ale měla by to být větší část února. Důvodem je nedostatek dílů,“ řekl mluvčí firmy Tomáš Paroubek.

Podle něj chybí komponenty do obou modelů, které momentálně vyrábí, a to Aygo a Yaris. „Loni jsme řešili drobná zastavení výroby kvůli chybějícím komponentům, nyní se to týká obou modelů," doplnil mluvčí.

Kolínská automobilka produkuje denně zhruba 1000 aut. V srpnu 2021 odstavila úplně výrobu zhruba na pět týdnů, důvodem byl nedostatek čipů do palubní elektroniky.

Přerušení provozu však pro pracovníky kolínské Toyoty neznamená, že by zůstali celý únor doma a brali jen určitou část mzdy. Každé oddělení si bude docházku zaměstnanců určovat zvlášť podle potřeby.

„Máme takzvané konto pracovní doby (KPD), což znamená, že nám mohou upravovat pracovní dobu podle toho, jak se to zrovna hodí. Takže někdo může dál chodit do práce celý týden, někdo bude chodit třeba tři dny, opravdu je to individuální,“ sdělila pracovnice automobilky s tím, že někteří kolegové si i na část měsíce vybírají dovolenou.

Vynechané směny každému spadnou do KPD a po obnovení standardní výroby si je bude muset napracovat. Zaměstnanci, kteří se věnují jen a pouze samotné výrobě automobilů, budou na svých stanovištích dostávat úkoly různé.

„Určitě se bude uklízet, někde je to potřeba více, někde méně. Některá pracoviště se budou upravovat, modernizovat, což se za běžného provozu stihnout nedá. Někdo se zase bude učit nové procesy. S omezenou výrobou se navíc počítá i v březnu,“ doplnila.

Během února se provoz fabriky ze třísměnného omezí na dvousměnný, na noční směnu se chodit nebude. „Za to jsme rádi. Za covidu jsme si tam toho proseděli dost, když jsme nic nedělali,“ podotkla zaměstnankyně továrny.

Obavy prý panují nad vnitřní teplotou, kterou svou mírou zvedá jedoucí linka, jež se nyní nerozběhne. Navíc se pravděpodobně sníží i vytápěná teplota. „Ale ještě jsme na tom dobře. Co vím, tak Škodovka už má omezenou výrobu delší dobu. Ale zpoždění dodávek vyrobených aut určitě přijde. Strategie říká, že každý vyráběný vůz už má svého majitele, takže jak dlouho nám to tu bude stát, o tolik se prodlouží dodací lhůta,“ sdělila.