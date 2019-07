Projevila o ni zájem místní firma Koli, která má dlouhá léta provozovnu v Zahradní ulici, tedy prakticky v centru města. Provozovna už kapacitně nedostačuje. To si mohou všimnout i kolemjdoucí, je vidět, že limonády jsou naskládané prakticky úplně všude.

I co se týče zásobování, není umístění v této lokalitě úplně ideální. A společnost navíc hodlá rozšířit výrobu. Má v plánu vybudovat na pozemku v průmyslové zóně nový expediční sklad a postupně v dalších fázích postavit i další linky na stáčení limonád.

„Beru to jako pozitivní věc, jedná se o úspěšnou lokální firmu. Je to zase diverzifikace průmyslové zóny, tedy že tam není jen automobilový průmysl, bude tam i výroba limonád,“ uvedl starosta Michael Kašpar a dodal, že i pro město je to prospěšný krok. „Expedice a výroba firmy půjde z dobře dopravně obsloužené zóny a ne ze stísněného prostoru vedle kina, kde rozhodně není ideální, když tam najíždí kamiony,“ zhodnotil.

Návrh na prodej pozemku by měl jít ke schválení zastupitelstvu v září nebo v dalším podzimním termínu. Prodejní cena je podle slov starosty standardní, je to 410 korun plus DPH, tedy 10 milionů plus daň.