Do průmyslové zóny přicházejí další investoři, sektor G bude nejspíš rozprodaný

Pokud zastupitelstvo záměr schválí, bude sektor G rozprodán. Řekla to kolínská místostarostka Iveta Mikšíková. Hovořila o chystaném prodeji dvou pozemků v průmyslové zóně, konkrétně v sektoru G. Zájem přestěhovat se do průmyslové zóně tak mají dvě firmy: společnost Manag, která se specializuje na dodávání řešení do průmyslových odvětví, druhým investorem je společnost Raisa, mezi její hlavní činnosti spadá oblast energetiky a stavebnictví.

Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry. | Foto: www.zonakolin-ovcary.cz