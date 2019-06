„Japonská firma má zájem o koupi plochy o rozloze 5,5 hektaru vedle Ingersollu, tedy v části směrem k Ovčárům,“ uvedl místostarosta Kašpar. Mělo by se jednat opět o společnost působící v automobilovém průmyslu, konkrétně o výrobu plastových dílů zejména pro Toyotu.

Původně chtěla firma stihnout schválení kupní smlouvy ještě na červnovém zasedání městského zastupitelstva, což se patrně nestihne, ale hned po letních prázdninách by se smlouva měla na program zasedání dostat.

V této chvíli je ještě třeba, aby si firma založila českou entitu společnosti, na čemž údajně už její právníci pracují, a také se musí s městem smlouva doladit, odsouhlasit, což se již pod dohledem CzechInvestu řeší.

Pokud všechno klapne, konec konců precizní harmonogram už je hotový, mělo by se začít stavět příští rok na jaře, do konce příštího roku by se pak měla stavba dokončit a od roku 2021 by se měla rozjet výroba.

Těsně po zahájení výroby by měl japonský závod zaměstnat kolem pěti desítek lidí s výhledem na další rozšiřování firmy. První část stavby totiž zabere odhadem jen desetinu pozemku, takže je velká pravděpodobnost výstavby dalších výrobních hal.