V Bartolomějce odhadují nárůst počtu hostů o třetinu, možná i o víc. „Na Valentýna bylo plno, ale ani teď to není o tolik slabší, i v době mezi obědy a večeřemi lidé přicházejí,“ potvrzují zaměstnanci více hostů stejně jako třeba v Budvarce.

V Naivní restauraci zaznamenávají, že je to o trošku lepší, ale zdá se, že chodí vesměs stále stejní hosté jako předtím. „Nepocítili jsme velký rozdíl od dob prokazování, postupem času se to zlepšovalo a teď je to vidět,“ popsala obsluha.

Certifikátům odzvonilo. Tečku ale nemažte, potřeba je v zahraničí či u seniorů

Ve Stoleté restauraci zatím říkají, že nárůst prakticky ani nemají. „Samozřejmě v pondělí bylo více hostů kvůli Valentýnu, ale nemůže říct, že by obecně byl nárůst. Snad se to rozjede,“ doufají.