Nejprve koronavirus, za pár měsíců pak dodávky elektřiny. To jsou témata, o nichž se mají naučit hovořit noví zaměstnanci, které se Skupina ČEZ chystá přijmout pro pracoviště v Kolíně. V pátek 23. října o tom informoval její mluvčí pro severozápadní a střední Čechy Ota Schnepp, jenž připomněl, že firma se od minulého týdne řadí mezí společnosti, které státu nabídly pomoc s takzvaným trasováním lidí v souvislosti s nákazou koronavirem.

Call centrum ČEZ v Kolíně. | Foto: archiv ČEZ

K dispozici dala téměř třetinu všech operátorů ze svých call center – a mají přibýt další. Pro svá pracoviště obsluhy infolinek Kolíně a v Plzni hledá zhruba čtyři desítky posil, přičemž tito noví lidé by se hned po základním poučení měli pustit do pomoci s oslovováním lidí kvůli koronaviru. „Zpočátku bude hlavní náplní jejich práce trasování lidí s rizikem nakažení covid-19, během šesti měsíců ale získají plnohodnotné školení a znalosti, aby se mohli později zapojit do běžné agendy call centra Skupiny ČEZ,“ vysvětlil Schnepp.