V sobotním programu se představily dvě kolínské závodnice, které ještě loni patřily do juniorské kategorie. Jako první zaklekla do bloků svého prvního rozběhu na 60 metrů nejrychlejší současná kolínská sprinterka a svěřenkyně Antonína Morávka Jana Šafránková. Ta zaběhla svůj letošní nejrychlejší čas 7,86 s, doběhla na šesté pozici a v celkovém pořadí jí patřila 16. příčka.

V rozběhu na 400 metrů startovala naše výborná překážkářka, juniorská medailistka z loňského roku a svěřenkyně Veroniky Jelínkové Lenka Novotná. Ta si dokázala vylepšit svůj absolutní osobní rekord na této trati na 58,17 s, v prvním ze čtyř rozběhů skončila na 4. příčce a celkově obsadila 14. místo.

Jako první v průběhu nedělního programu nastoupila do tyčkařského sektoru současná nejlepší kolínská atletka Zuzana Pražáková. A stálice posledních let znovu nezklamala. Do soutěže svěřenkyně svého otce Vladimíra a Boleslava Patery vstoupila úspěšným pokusem na výšce 380 cm. Na následujících 395 cm musela ale jednou opravovat, a protože kladenská Nikola Pöschlová překonala laťku napoprvé a hlavní favoritky Amálie Švábíková a Romana Maláčová ještě do soutěže nevstoupily, byla Zuzana teoreticky mimo medailové pozice.

To se ale změnilo na výšce 410 cm. Tu překonala Zuzana Pražáková napoprvé, zatímco její kladenská soupeřka i Karolína Podlahová na této výšce vypadly. Další postupnou výškou bylo 425 cm a laťku překonaly jak Amálie Švábíková, tak Romana Maláčová. Zuzana Pražáková ale boj o medaile ještě zdramatizovala úspěšným třetím pokusem. Na 435 cm však už neuspěla a při stejném výkonu s Romanou Maláčovou, ale horším zápisu vybojovala bronzovou medaili.

Druhý nejlepší kolínský výsledek předvedla ve výškařském sektoru svěřenkyně Ratislava Šediny Anita Hrušková. Tato letos ještě juniorka úspěšně založila na 158 cm a napoprvé zvládla i následujících 163 cm. Na výšce 168 cm napoprvé zaváhala, zatímco čtyři soupeřky zdolaly laťku napoprvé. Stejně ale jako další tři závodnice se Anita Hrušková přenesla přes tuto výšku napodruhé. Výš se ale stejně jako ony už nedostala, a tak jí v konečném pořadí patřila výborná pátá příčka.

Posledním kolínským účastníkem byl v koulařském sektoru Pavel Krejča. Ten poslal své nářadí nejdále ve druhém pokusu do vzdálenosti 14,39 m a to znamenalo celkové 11. místo.

Výborně si vedli na sprinterské rovince odchovanci kolínské atletiky a členové kolínské T.J. Helena Jiranová a Stanislav Jíra.

Helena Jiranová nenechala nikoho na pochybách, kdo je letos nejlepší českou překážkářkou a v čase 8,15 s se stala s výrazným náskokem mistryní České republiky.

O medaili bojoval na hladké šedesátce také Stanislav Jíra, který letos zaznamenal velké zlepšení. Z rozběhu postoupil ve výborném čase 6,72 s a ve finále mu nakonec výkon o tři setiny pomalejší stačil na čtvrtou příčku.

Stříbrnou medaili pak získala ve skoku vysokém další kolínská odchovankyně a členka kolínské T.J. Denisa Pešová, která překonala 182 cm a podlehla pouze o tři centimetry Michaele Hrubé.

