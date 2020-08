Jako první zasáhli do bojů v rozbězích na 400 metrů překážek oba svěřenci Veroniky Jelínkové. Nejprve se představila juniorka Lenka Novotná, která obhajovala loňské nečekané finálové umístění. Ačkoli ve svém rozběhu zaběhla výborný čas 62,77 s, který je jejím osobním rekordem, v letošní kvalitní soutěži to na finále nestačilo, potřeba bylo běžet o osm desetin rychleji. Lenka obsadila ve svém rozběhu 5. příčku a celkově 11. místo. I Vojtěch Höfner dokázal na mistrovství předvést životní čas 56,07 s, kterým skončil ve svém rozběhu šestý a celkově mu patřila 15. příčka mezi nejlepšími českými překážkáři.

První finálové umístění vybojoval pro kolínské barvy trojskokan Michal Sebera. Po úvodním přešlapu dolétl ve druhém pokusu do vzdálenosti 14,25 m a tento pokus mu zajistit postup do finále z osmé pozice. Ve čtvrté sérii se vylepšil o centimetr na 14,26 m, ale skvěle mu vyšel pokus pátý, ve kterém si s dovolenou podporou větru 1,7 m/s připsal nový osobní rekord 14,87 m, což mu v jedné z nejkvalitnějších trojskokanských soutěží za poslední roky vyneslo konečné výborné 6. místo.

Na rozdíl od prvních tří kolínských reprezentantů se svěřencům Antonína Morávka v rozbězích na 100 metrů nepodařilo přiblížit osobním maximům. Marek Řehák proťal cíl v čase 10,98 s a Jiří Šámal zaběhl čas 11,16 s, což pro ně znamenalo 19. a 24. místo. Kolínský odchovanec v dresu pražského Olympu Štěpán Hampl si vítězstvím v třetím rozběhu za 10,50 s hladce zajistil finále, v němž později skončil čtvrtý.

Lence Novotné se její druhý start v rozmezí dvou hodin, tentokrát v rozběhu na 100 metrů překážek, nevydařil, když po kolizi doběhla v čase 17,65 s na 14. místě.

Těsně před branami finále skončil v nejkratším překážkovém sprintu mužů Ivan Zavřel. Ve svém druhém rozběhu skončil třetí v novém osobním rekordu 15,19 s, to ale o osm setin na postup nestačilo a v celkovém pořadí z toho bylo 10. místo.

Předposledním kolínským startem byl podvečerní závod štafet mužů na 4x100 metrů, v němž v loňském roce kolínská sestava triumfovala. Z mistrovského kvarteta ale Štěpán Hampl, Stanislav Jíra i Matyáš Koška mezitím ale přestoupili do pražského Olympu a Dukly, a tak jediného zbylého člena Dominika Holuba doplnila mladá trojice Lukáš Soukal, Jiří Šámal a Marek Řehák. A kolínská sestava si i letos vedla velice dobře, i když výsledný čas 42,10 tentokrát na medaili nestačil a znamenal 5. příčku. Štěpán Hampl a Stanislav Jíra vyběhli v sestavě Olympu Praha bronzovou medaili.

I poslední kolínský start přinesl umístění v první osmičce. Postaral se o ně svěřenec Jany Šedinové Roman Pazdera, který na trati 5000 metrů v horkém podvečeru dosáhl času 15:23,45 min. a ten mu vynesl výborné 6. místo.

Nedělní program zahájili kladiváři a mezi nimi i kolínská dvojice, která předvedla výborné výkony. Jan Balát poslal 7,26 kg těžké náčiní ve druhém hodu na 56,88 m a ve třetí sérii se zlepšil na 57,02 m, což mu vyneslo postup do finále ze 7. příčky. Martin Buryan si vylepšil osobní maximum na 56,44 m, ale ve vyrovnané soutěži mu na 9. místě finále o 7 centimetrů uteklo. Jan Balát se potom ještě dokázal zlepšit na 57,72 m, což je výkon těsně za jeho osobním rekordem, a toto zlepšení mu nakonec vyneslo výbornou 5. příčku.

Poté si svůj křest ohněm prožil v rozběhu na 200 metrů dorostenec Lukáš Soukal, který časem 22,33 s obsadil 19. pozici. V tu dobu zahajovala soutěž, ve které měla kolínská atletika největší želízko v ohni – skok o tyči. Zuzana Pražáková ale celé jaro léčila zranění nohy a následně i nemoc, a tak před šampionátem neměla na svém kontě jediný venkovní závod. To se projevilo na základní výšce, kterou si svěřenkyně svého otce a Boleslava Patery nastavila na 371 cm. Na první ani druhý pokus ale neuspěla, naštěstí pokus poslední záchrany už vyšel. Po této výšce ale bylo v soutěži ještě 9 tyčkařek a kolínská závodnice měla nejhorší zápis. To se změnilo na výšce 391 cm, přes kterou se Zuzana přenesla napoprvé, stejně jako Nikola Pöschlová, která však měla lepší zápis, Největší favoritky, Romana Maláčová a Amálie Švábíková, ale ještě do soutěže nevstoupily, takže kolínská tyčkařka byla zatím mimo medailové pozice. Navíc se napotřetí zachránily v soutěži také Tereza Schejbalová, Niki Joannidu a Veronika Šebáková.

O medailích pak rozhodovala výška 406 cm. Nejprve ji překonala plzeňská Schejbalová, ale hned po ní napoprvé i Zuzana Pražáková a po ní obě hlavní favoritky. A protože na další postupné výšce už kromě této dvojice nikdo neuspěl, podělila se Zuzana Pražáková s plzeňskou tyčkařkou při stejném zápisu o bronzovou medaili.

V závodě výškařek si velmi dobře vedla dorostenka Anita Hrušková. Napoprvé zdolala základní výšku 161 cm, o pět centimetrů výš jedenkrát zaváhala, ale 171 cm zdolala znovu napoprvé, čímž zaostala jen o jediný centimetr za osobním maximem a vybojovala 9. místo.

Poslední kolínské vystoupení obstaral v hodu oštěpem Pavel Krejča. V nejdelším pokusu poslal své náčiní na 59,54 m, a to znamenalo v konečném účtování 10. místo.

Díky bronzu Zuzany Pražákové znovu kolínští atleti prodloužili sérii, při níž odjíždějí z šampionátu dospělých s medailí. K tomu navíc 5. příčky Jana Baláta a štafety na 4x100 metrů, stejně jako 6. místa Romana Pazdery a Michala Sebery stejně jako umístění v prvé desítce Anity Hruškové, Martina Buryana, Ivana Zavřela a Pavla Krejči jsou znovu velmi dobrým výsledkem, především pokud si uvědomíme, že v posledních letech odešlo z kolínského klubu, zanechalo kariéry či bylo letos zraněno 8 atletů, kteří již dokázali vybojovat mistrovské medaile (Andrejsková, Buranská-Vachata, Dalecký, Hampl, Jíra, Jiranová, Šafránková, Vocásková).