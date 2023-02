Co pro vás vítězství v anketě znamená? Je to určitě hezké, potěšilo mě to, ale pořád je to jen anketa. Vážím si toho, nechci její význam shazovat. Ale vítězem jsme mohli být všichni. Vždycky fandím sportovní gymnastice, takže i když jsem teď vyhrála já, vždycky mi udělá radost, když vyhraje někdo od nich jako třeba loni Daniel Radovesnický. Já jsem s tímto sportem začínala a vím, jak obtížné to je. U nás v atletice je velmi tenký led mezi úspěchem a neúspěchem.

Jaký máte na podobné ankety názor?

Je úžasné, že se to drží. Tady to má už několikaletou tradici, účastnila jsem se snad už v roce 2012 a co si vybavuji, tak vyhlašování probíhá snad už třicet let. Zároveň jde o subjektivní názor hlasujících, těžko porovnáte, jestli byl lepší atlet nebo třeba cyklista. Každé sportovní odvětví má svá úskalí.

Jak se vám líbil konkrétně letošní galavečer?

Hodně mě zaujalo hudební vystoupení kapely Wasabi, vůbec jsem ji naznala. Hráli perfektně a zpěv byl brilantní. Líbil se mi i výkon moderátora a je fajn, že se představil parkour, jelikož bude na olympiádě 2024 v Paříži. Takže je dobře, že se dostal do povědomí kolínského publika.

Jak je na tom podle vás česká společnost se sportem?

Řekla bych, že v po covidové době Češi sportují více, protože si více hledí zdravého životního stylu. Ale co týká takové finanční podpory, tak třeba ve srovnání se Spojenými státy americkými tady peníze tolik do sportu nejdou. U nich má pomalu každý druhý sportovec nějaké školní stipendium a podobné.

A jak je na tom v tomto ohledu přímo Kolín?

Rozhodně nadprůměrně. Kolín se může chlubit širokým spektrem pohybových aktivit a anketa Sportovec města o tom svědčí.

A chybí vám v tomto směru něco ve městě?

To je těžká otázka (smích). Možná pořádné hřiště na minigolf, o takovém se ke mně nic nedostalo. A nebo klidně i nějaké menší golfové hřiště, to by se tu také mohlo ujmout.

Co máte na Kolínu jako na městě ráda?

Líbí se mi široká tradice kultury a hudby, protože jsem jako malá hrála na trubku. Těším se na festival Kmochův Kolín, tam chodím moc ráda. A celkově prostředí, máme nádherné náměstí, chrám. Ale máme přeplněné školy, rodiče dělají oba ve školství, takže vím, jak to vypadá. Otevřela bych ještě 8. základní školu.

Co byste řekla na to, že je česká společnost rozdělená?

Myslím si, že je to pravda. Bude trvat dlouhou dobu, než se to tu trochu sjednotí, jestli se to vůbec povede. Je to důvodem hlavně politické sféry. Češi jsou hodně dominantní národ, jsme tvrdohlaví a každý má svůj vlastní názor, který si nechce nechat vzít.