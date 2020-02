Původně prošlo náročným sítem výběru devět kolínských atletů, ale nakonec se nepředstavili ani sprinteři Marek Řehák a Jiří Šámal, ani výškařka Denisa Pešová, navíc trojskokan Michal Sebera nezaznamenal v soutěži zdařený pokus, a tak se pozornost kolínských příznivců soustředila jen na trojici atletů v kolínských dresech v sobotním a dvojici v nedělním programu.

Nejprve odstartoval svou soutěž ve výškařském sektoru svěřenec trenéra Petera Nemšovského Lukáš Kozárek. Tomu se ale zopakovat velmi kvalitní lednový skok, jímž překonal laťku ve výšce 205 cm, tentokrát nepodařilo, jeho maximem bylo překonaných 198 cm, což znamenalo 10. místo.

V rozbězích na 60 metrů překážek pak startovala juniorská svěřenkyně Veroniky Jelínkové Lenka Novotná. Ani ona nezopakovala své týden staré maximum a časem 9,19 s obsadila 17. příčku.

Nejlépe tak uspěl v tyčkařské soutěži novopečený mistr České republiky z minulého týdne junior Jakub Vítek, svěřenec trenéra Pavla Berana. Ten sice zaváhal na své základní výšce 456 cm, kterou zdolal napodruhé, ale pak hned prvním skokem překonal 476 cm a druhým pokusem i 496 cm. V tu chvíli již bojovala o medaile jen čtveřice nejlepších českých tyčkařů.

V boji o cenný kov se Jakub udržel i po výšce 509 cm, kterou zdolal třetím pokusem a vylepšil si halové maximum, ale nakonec přece jen nestačil na trojici nejlepších. Vyhrál Jan Kudlička (554) před Matějem Ščerbou (533) a Danem Bártou (522). Pro Jakuba Vítka jde ale o prozatím nejlepší umístění mezi dospělými.

V rozbězích na 60 metrů překážek si nejlépe vedla odchovankyně kolínské atletiky Helena Jiranová, svěřenkyně trenéra Ratislava Šediny, závodící nyní v dresu USK Praha, která zaběhla nejrychlejší čas 8,33 s. Ve finálovém závodě si ale výrazně zlepšila osobní rekord její klubová kolegyně Markéta Štolová (8,21), zrychlila i další závodnice USK Praha Lucie Koudelová (8,27), a tak čas 8,32 s znamenal pro Helenu Jiranovou bronzovou medaili.

Nedělní program začala disciplína, ve které měla kolínská atletika jediné reálné medailové želízko, a to skok o tyči žen. Zuzana Pražáková, svěřenkyně svého otce Vladimíra a Boleslava Patery, nastupovala k soutěži s třetím letošním nejlepším českým výkonem 420 cm.

Soutěž zahájila úspěšným prvním pokusem na 373 cm, což byla výška, po níž zůstávala v soutěži osmička nejlepších. Napoprvé si kolínská závodnice poradila i s 393 a 406 cm, což byla výška, která již mohla rozhodovat o medailích.

Napoprvé ji překonaly vedle Zuzany i Amálie Švábíková a Nikol Jiroutová, napodruhé Nikola Pöschlová a do soutěže ještě nevstoupila Romana Maláčová.

Na výšce 419 cm tak zbývalo ještě pět kandidátek na medaile. Ani na této výšce Romana Maláčová ještě soutěž nezahájila a ze zbývající čtveřice napoprvé nikdo neuspěl. Ale napodruhé se to jako jediné podařilo právě Zuzaně Pražákové, která tak výrazně sáhla po medaili. A když si nikdo ze soupeřek neporadil s touto výškou ani napotřetí, bylo jasné, že to bude minimálně stříbro! A tak také závod dopadl.

Na výšce nového osobního maxima 429 cm už Zuzana Pražáková neuspěla, zatímco Romana Maláčová byla v soutěži suverénní, a tak se kolínská tyčkařka mohla radovat z výborného výkonu i stříbrné medaile.

Poslední kolínské vystoupení už tak úspěšné nebylo. Pavel Krejča v koulařském sektoru stejně jako trojskokan Michal Sebera nezaznamenal ani jeden úspěšný pokus a v soutěži nebyl klasifikován. A tak Zuzana Pražáková a Jakub Vítek byli jediní kolínští zástupci, kterým se vrchol halové sezony opravdu vydařil.

Kolínská atletika tak ani na letošním třetím republikovém šampionátu nevyšla medailově naprázdno.