„Děčín vyhrál zcela zaslouženě. Byl lepší po celé utkání, mimo prvních pěti minut, kdy jsme plnili, co jsme měli. Snažili jsme se vytlačit hru mimo vymezené území, což se nám nedařilo. Děčín dal 44 bodů z vymezeného území s úspěšností 77 procent, a to je v podstatě smrt pro každou obranu,“ uvedl trenér Kolína Pavel Beneš.

„Jsme rádi, že se nám podařilo vyhrát první venkovní utkání nové sezony. Věděli jsme naprosto přesně, že Kolín bude dříve nebo později hodně nepříjemný, zvláště jako domácí tým. A tak jsem rád, že máme toto utkání za sebou,“ řekl trenér Děčína Tomáš Grepl.

V sestavě Kolína se objevil ústřední rozehrávač Adam Číž a na hře to bylo v úvodu znát. Kolín v první čtvrtině vedl 18:13. To bylo ale naposledy, co si užíval takové vedení. Děčín se postupně rozehrál, v krizových situacích využil širší lavičky a postupně si budoval náskok. Ve třetí čtvrtině se dostal do víc jak dvacetibodového vedení. To bylo rozhodující.

„Cíl utkání se nám nepodařilo splnit. Bylo to o individuálních chybách. Ve chvílích, kdy naši hráči, kteří jsou nositelé výsledku, nezahrají, což se netýká Davida Machače a Adama Číže, tak nemůžeme být vůbec konkurenceschopní. Jsem opravdu nespokojený, protože jsme se na toto utkání opravdu dobře připravovali, byli jsme namotivovaní, ale propadli jsme ve všech činnostech,“ zlobil se Pavel Beneš.

„Vyhráli jsme, ale nejsem spokojený s obranou, protože děláme hloupé chyby v základních činnostech, a to bychom dělat neměli. Co se týká útoku, tak 91 bodů je na nás výborných, ale my se chceme odrážet od lepší obrany. Tam to celé začíná a končí. Náš útok si mezi sebe rozprostřel body, a to bylo velmi dobře, možná jsme si to půjčovali chvílemi až moc,“ podotkl Tomáš Grepl.

Body: Richardson 22, Igrutinovic 14, Číž 10, Machač 9, Kolář 8, Brožek 6, Vukosavljević 4, Granić 2 – Šiška 16, Grunt 14, Autrey 12, Pomikálek 11, Carlson 10, Žikla 9, Feštr 7, Kroutil 4, Landa 3, Skalička 3, Ježek 2. Rozhodčí: Matějek, Salvetr, Baudyš. Střelba 2 body: 42/19:41/26. Trojky: 18/6:23/9. TH: 27/19:13/12. Doskoky: 30:39. Chyby: 19:22. Diváci: 511. Hráč utkání: Pavel Grunt (Děčín).