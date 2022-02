Jako první se v sobotním programu představili sprinteři a dařilo se jim. V rozbězích na 60 metrů vylepšil dorostenec Jiří Synek svůj osobní rekord na 7,13 s, a to mu vyneslo druhé místo v rozběhu a přímý postup do finále. I junior Lukáš Soukal si vylepšil osobní maximum na 7,06 s a díky výbornému času postoupil ze třetího místa v rozběhu do nejlepší české osmičky. Ve finálových závodech ale svěřenci Antonína Morávka rozběhové časy už nezopakovali. Jiří Synek doběhl na sedmé příčce za 7,17 s a Lukáš Soukal skončil v čase 7,10 s na osmém místě.