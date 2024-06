Jiří Tuček včera 17:00

Letošní mistrovství České republiky juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek hostil krásný stadión v ostravských Vítkovicích. Kolínskou atletiku na něm reprezentovalo v individuálních soutěžích 22 atletů a atletek, z nich řada měla finálové či dokonce medailové ambice.

V sobotu za nádherného slunečného počasí už v devět hodin ráno nastoupili ke své soutěži dorostenečtí kladiváři a kolínská atletika o sobě hned dala pořádně vědět. Svěřenec Kláry Tučkové Antonín Adam byl jako vedoucí Čech průběžných tabulek největším favoritem a svým soupeřům nedal vůbec žádnou šanci. Hned první pokus poslal do vzdálenosti 64,48 m a v tu chvíli již bylo jasné, že si kráčí pro titul mistra republiky. Ve čtvrté sérii si pak ještě výrazně o dva metry vylepšil osobní rekord na výborných 67,61 m, což je aktuálně patnáctý výkon v Evropě. Na mistrovství Evropy ale prozatím nemíří, neboť limit ČAS je trochu nesmyslně rovných 70 metrů, což je vzdálenost, kterou letos pokořilo pouze šest evropských kladivářů.

V běhu na 1500 metrů dorostenek nastoupila hned dvojice kolínských běžkyň. Velmi dobře si vedla Alice Kredell, která vybojovala šestou příčku v kvalitním čase 4:44,71 min. Veronice Beránkové, která měla v týdnu zdravotní problémy, se závod už tolik nevydařil a skončila třináctá za 5:01,39 min.

Od jedenácti hodin bojovali v kladivářském sektoru junioři Vojtěch Otta a Ondřej Veselý. Vojtěchu Ottovi se vyvedl hned první pokus a výrazně si výkonem 53,14 m vylepšil osobní rekord, když se poprvé dostal za hranici 50 metrů a to mu vyneslo sedmou finálovou příčku. Ondřej Veselý hodil 45,73 m a zůstal těsně před branami finále na deváté příčce.

V rozbězích na 100 a 110 metrů překážek se představila kolínská čtveřice. Dorostenka Martina Ježková se poprvé v životě dostala pod hranici 15 sekund a časem 14,76 s obsadila celkové 18. místo. V závodě dorostenců si skvěle vedl Jaroslav Hnida, který svůj rozběh vyhrál ve vynikajícím kolínském historickém rekordu a do finále postoupil třetím nejrychlejším časem Kryštof Šantrůček běžel poprvé pod 15 sekund a výkonem 14,96 s obsadil kvalitní 13. místo. V rozbězích juniorů si Vojtěch Slavík také vylepšil „osobáček“ na 15,04 s, a to znamenalo rovněž 13. pozicí.

Skvělé kolínské výkony přinesly rozběhy na 100 metrů. Výborný a výrazný osobní rekord si zaběhla dorostenka Aneta Bedrnová, která se časem 11,97 s poprvé v životě dostala pod magickou hranici 12 sekund a do finále šla jako druhá nejrychlejší. Podobně suverénní výkon předvedla mezi juniorkami Justina Špringrová. Ta zaběhla čas 11,99 s do finále šla jako třetí nejrychlejší. Trojici kolínských postupů završil junior Jiří Synek, který byl v rozběhu druhý za 10,78 s, což byl šestý nejrychlejší čas. František Hanč zaběhl stovku za 11,28 s, což byla 20. pozice.

A poté již přišla na řadu překážkářská finále a s nimi druhá kolínská medailová radost. Svěřenec Jiřího Robovského Jaroslav Hnida dokázal ve velké bitvě stlačil svůj čas poprvé pod 14 sekund a za 13,96 s vybojoval senzační stříbro a s ním i nominaci na svůj první reprezentační start na dorosteneckém mezistátním utkání!

V další medaili dokázala proměnit svůj finálový start také svěřenkyně Antonína Morávka Aneta Bedrnová v závodě dorostenek. Ta finišovala v čase rovných 12 sekund jako třetí a vybojovala tak svou první životní mistrovskou individuální medaili!

A již po deseti minutách přišla už čtvrtá kolínská medailová radost, to když si další členka tréninkové skupiny Jiřího Robovského Justina Špringrová dokázala vylepšit osobní rekord na 11,88 s a cílovou rovinu proťala na bronzové pozici v novém kolínském historickém rekordu této kategorie, když o 4 setiny překonala čas Heleny Jiranové! Už v tuto chvíli bylo jasné, že po loňských třech bronzových medailích bude letošní gigant z kolínského pohledu medailově mnohem úspěšnější.

V posledním sprinterském finále se už Jiřímu Synkovi nepodařilo navázat na medailové úspěchy děvčat a cílem proběhl v čase 10,83 s na osmém místě.

Ve skoku vysokém dorostenek startovala Tereza Tomaňová. Ta zdolala úvodních 153 i následujících 158 cm na první pokus, ale na výšce 163 cm potřebovala tři příležitosti, a protože 167 cm již nezdolala, horší zápis ji zařadil na 13. místo.

V rozběhu na 800 metrů juniorů startoval Marek Nedvěd. Ten dosáhl času 2:00,89 min., což mu nestačilo na lepší jak 20, místo. V následujících rozbězích na 300 metrů překážek nejprve zaklekla do bloků dorostenka Amálie Schederová. Ve svém rozběhu finišovala na třetím místě v čase 44,64 s, ale to na postup časem bohužel nestačilo, když jí na celkové desáté pozici chyběly tři desetiny. Mnohem lépe dopadl rozběh na stejné trati pro dorostence Jaroslava Hnidu. Ten zvítězil ve svém rozběhu v novém kolínském historickém rekordu 38,07 s, což byl zároveň nejrychlejší čas ze všech účastníků rozběhu. Lukáš Černý ve své premiéře na mistrovství ČR skončil na 21. příčce za 41,32 s.

Výborně si v tyčkařském sektoru vedl junior Vojtěch Slavík. Ten překonal napoprvé 386 cm, napodruhé 406 i 426 cm a úspěšný první skok přes hodnotu jeho nového osobního rekordu 446 cm mu zajistil kvalitní osmou příčku.

Další skvělé kolínské vystoupení předvedla v rozbězích na 400 metrů juniorka Adéla Sahulková. Ta svůj rozběh vyhrála ve velkém osobním rekordu 54,95 s, kterým zaostala jen těsně za oddílovým rekordem Heleny Jiranové, a navíc do nedělního finále postoupila s o více než sekundu nejrychlejším časem. Mezi dorostenci bojoval na 400 metrů dorostenec Lukáš Erban, který zaběhl čas 51,09 s, který jej zařadil na 19. místo. V rozbězích juniorů startoval Tomáš Novák. I on si vylepšil osobní rekord na 50,90 s, což znamenalo 16. místo a pro příští rok zařazení do Středočeským krajem zřízeného Atletického sportovního centra Kolín.

Sobotní program zakončily štafety na 4x100 metrů. V nich juniorská sestava Amálie Schederová, Aneta Bedrnová,, Adéla Sahulková a Justina Špringrová nastupovala dokonce s medailovými ambicemi. Pokažené předávky ale znamenaly čas 47,61 s a celkové šesté místo. Nedařilo se ani sestavě dorostenců Štěpán Holeček, Jan Šmejkal, Martin Dupák a Šimon Kratochvíl si na posledním úseku nepředala a závod nedokončila.

V neděli se v Ostravě atleti probudili do hustého deště, který částečně ovlivnil průběh prvních soutěží. Tou úvodní byl hod diskem juniorů, ve kterém Vojtěch Otta měl minimálně finálové šance. První hod se mu však nevydařil úplně podle představ, když disk z jeho ruky doletěl na 43,82 m, tedy o čtyři metry za jeho osobním maximem. Druhou i třetí možnost ale pokazil, a tak do finálové osmičky proklouzl s velkým štěstím o 5 centimetrů. Ani ve finále mu ale žádný z hodů nevyšel, a skončil tedy na osmé příčce, zklamaný i z toho, že na medaili stačil výkon na úrovni jeho maxima.

V závodě dorostenek na 3000 metrů startovala Alice Kredell. Po velmi pomalém úvodu ve druhé polovině trati dokázala zrychlit a výsledkem bylo sedmé místo v čase 10:49,40 min., s nímž ale úplně spokojená nebyla.

O finále bojoval v trojskoku dorostenců také ještě loni žák Vojtěch Kofroň. Ten se nejdále dostal ve třetím pokusu na 12,69 m a z desátého místa mu na finálovou osmičku chybělo 18 centimetrů.

V rozbězích na 200 metrů jako první zaklekla do bloků dorostenka Aneta Bedrnová a vedla si výborně. Z druhé příčky si zajistila přímý postup, navíc v osobním rekordu 25,16 s, který byl pátým nejrychlejším ze všech postupujících. Stejně tak si přímý postup do finále vyběhla o pár minut později juniorka Justina Špringrová. Ta finišovala v čase 25,17 s, což byl osmý nejlepší čas. Mezi juniory měli Kolíňáci dvojí zastoupení. František Hanč v prvém rozběhu zaběhl čas 23,12 s, který jej zařadil na 20. příčku. Mnohem lépe se dařilo v druhém rozběhu Jiřímu Synkovi, který v dramatickém doběhu uhájil o jedinou setinu přímo postupovou druhou příčku a čas 22,00 s byl třetí nejrychlejší ze všech.

V hodu diskem se ve své doplňkové disciplíně představil dorostenec Antonín Adam a nevedl si rozhodně špatně. Ve druhém pokusu si zlepšil osobní maximum na 42,62 m a dlouho se držel na postupové pozici. Ta mu nakonec unikla o šest decimetrů a skončil devátý.

Vynikající formu si do Ostravy přivezl Jaroslav Hnida. V sobotu si vyběhl stříbrnou medaili na 110 metrů překážek a také postup do nedělního finále na 300 metrů překážek a v něm předvedl strhující výkon. Finálový závod rozeběhl nejrychleji ze všech, a i když v cílové rovince podlehl finiši královéhradeckého Štěpána Balcara, vybojoval ve výrazně zlepšeném osobním i kolínském historickém maximu 37,36 s stříbrnou medaili.

Doslova senzační výkon předvedla ve finále běhu juniorek na 400 metrů další členka "stáje" Jiřího Robovského Adéla Sahulková. Od startu finálový běh ostře rozběhla a v cílové rovince dokázala odrazit útok svých soupeřek a ve skvělém čase 54,29 s se stala mistryní České republiky. Její téměř dvousekundové zlepšení jí vyneslo také vyrovnaný kolínský historický rekord Heleny Jiranové.

Naopak den "blbec" si vybral junior Vojtěch Otta. Po nepříliš vydařeném disku nezaznamenal ve vrhu koulí stejně jako někteří další soupeři ani jediný zdařený pokus. Mei juniorskými trojskokany se představil ve své třetí disciplíně Vojtěch Slavík. Svůj závod začal kvalitním skokem 13,59 m, který mu zajistil finálovou osmičku. Bohužel delší skok již nepřišel, a tak Vojtěch Slavík obsadil šestou příčku.

Poté již přišly finálové závody 200 metrů. V závodě dorostenek potvrdila Aneta Bedrnová postavení z rozběhů a v čase 25,30 s doběhla na kvalitní páté příčce. Mezi juniorkami zaklekla v osmé dráze Justina Špringrová a až do posledních metrů bojovala o svou druhou medaili. Nakonec proběhla cílovou rovinou v čase 24,76 s jako čtvrtá a od bronzu ji dělilo pět setin. O medaili bojoval v závodě juniorů i Jiří Synek. Ten dokonce do cílové rovinky nabíhal na vedoucí pozici, ale v posledních desítkách metrů neodolal náporů soupeřů a skončil na pátém místě za 21,83 s.

Kolínskou vydařenou účast uzavřela v hodu diskem dorostenek Ema Hrabáková. Ve své premiérové diskařské účasti na šampionátu se rozhodně neztratila. Disk poslala do vzdálenosti 32,88 m a dlouho držela osmou pozici. O tu přišla až posledním možným hodem soupeřek a skončila na devátém místě.

Kolínští atleti předvedli v Ostravě výborné výkony a zisk dvou zlatých, dvou stříbrných, dvou bronzových medailí a deseti dalších finálových umístění je zařadil znovu mezi nejlepší desítku ze 137 zúčastněných klubů.