Kolínskou účast zahájil v sobotu ráno dorostenecký kladivář Vlastimil Trnka. Ten se po nervózním začátku třetím pokusem zachránil ve finále a v poslední sérii osobním rekordem 56,96 m vybojoval mezi o rok staršími soupeři výborné 6. místo. Poté nastoupila ke svému závodu juniorská oštěpařka Žaneta Vrbová a i ona zazávodila výborně. Všechny pokusy poslala za 40 metrů, nejdále pak na 42,39 m, a to znamenalo její nejlepší umístění v kariéře - 6. místo. Dorostence Natálii Olivové se v rozběhu na 100 metrů překážek už tolik nedařilo. Zaběhla čas 14,62 s, a to stačilo jen na 13. místo. Další dorostenka Helena Rothanzlová dolétla ve skoku dalekém nejdále na 516 cm, což znamenalo 10. místo.

Pak už ale přišla první kolínská medailová radost, o kterou se postaral juniorský kladivář Martin Buryan, svěřenec Petra Sklenáře. Své náčiní hned v úvodu závodu poslal na výborných 63,92 m a vybojoval svou první životní medaili, a to stříbrnou. Další kolínské 6. místo ve finále vyházel Karel Hanuš hodem dlouhým 57,73 m a ještě dvanáctý skončil Vojtěch Teplý (33,83). V rozbězích dorostenců na 110 m překážek skončil Jan Brát na 18. místě za 15,62 s a Jakub Svoboda na 21. pozici za 16,10 s. Na stejné trati juniorů stačil Tomáši Konvalinovi čas 16,38 s na 17. místo.

V rozběhu dorostenek na 100 metrů si skvěle vedla Kristýna Šlehubrová, která doběhla ve svém rozběhu na přímo postupovém druhém místě v pátém nejrychlejším čase 12,42 s. Dorosteneckému oštěpaři Filipu Mocovi se nepodařilo navázat na loňský finálový úspěch a výkonem 51,96 m skončil desátý, když mu k postupu chyběl metr. Z poloviny úspěšné byly v rozbězích na 100 metrů juniorky. Jana Šafránková časem 12,78 skončila na devátém, tedy prvním nepostupovém místě, zatímco Kateřině Tvrdé čas o 4 setiny lepší přinesl přímý postup do finále z druhé příčky v rozběhu. Zadařilo se i dorostenci Lukáši Soukalovi, který sice doběhl třetí, ale osobní rekord 11,10 s ho posunul do finále. Vít Vinduška obsadil výkonem 11,72 s 24. místo. Finále vybojoval i junior Marek Řehák, který postoupil přímo z druhé příčky ve čtvrtém nejrychlejším čase 10,91 s. Dominik Holub skončil výkonem 11,12 s desátý a Jiří Šámal za 11,18 s třináctý.

Ve skoku dalekém dorostenců se Šimonu Kratochvílovi nevydařil ani jeden skok a výkonem 542 cm znamenal 15. místo. V bloku finálových běhů na 100 metrů se nejprve představila Kristýna Šlehubrová a vybojovala pro kolínské barvy už čtvrté šesté místo v čase 12,46 s. Mezi juniorkami rozšířila sbírku kolínských finálových umístění Kateřina Tvrdá, která doběhla v osobním rekordu osmá za 12,70. Mezi obě sprinterky se svým umístěním na 7. příčce trefil Lukáš Soukal, který proběhl stovku za 11,22 s. Nejlepšího umístění z kolínských sprinterů dosáhl junior Marek Řehák, který finišoval na pátém místě za 10,85 s.

Mezitím se ale rodila druhá kolínská medaile. Ve skoku vysokém dorostenek patřila kolínská dvojice Anita Hrušková a Natálie Olivová do čtveřice hlavních favoritek. Natálie se ale popasovala až napotřetí s výškou 162 cm, výš se tentokrát nedostala a zůstala jí nepopulární bramborová medaile. To Anita si poradila nejen se 165 cm, ale poté i se 168 a napodruhé i se 171 cm a svěřenkyně Ratislava Šediny vybojovala svou první medaili v životě, a to stříbrnou!

Mezi juniorkami v kladivářském sektoru měla velkou smůlu Eliška Drábková, které po hodu dlouhém 40,26 m chyběly na devátém místě pouhé dva centimetry do finále. Barbora Malá obsadila výkonem 34,11 m 16. místo. V rozbězích dorostenek na 300 metrů překážek startovala Lucie Olivová, která časem 48,09 s skončila dvacátá. Ve stejné disciplíně dorostenců si Šimon Kratochvíl vylepšil osobní maximum na 40,48 s a obsadil 16. místo. O další čtyři příčky lepší byl na trati o 100 metrů delší junior Vojtěch Höfner v čase 57,45 s. Nejlépe si ale z kolínských překážkářù vedla juniorka Lenka Novotná, která vylepšila osobní i kolínský historický rekord na 62,08 s a přímo postoupila do nedělního finále.

Hodně zajímavá byla soutěž dorosteneckých oštěpařek. V té nejprve překvapila výrazným osobním maximem 41,10 m vícebojařka Natálie Olivová, která se z pozice původní náhradnice probojovala do finále, kde skončila osmá. Ještě lépe si vedla Anna Radikovská, jež výborným osobním a kolínským historickým rekordem 43,60 m i dalšími dlouhými hody bojovala do poslední chvíle o medaili, která jí nakonec na čtvrtém místě unikla o pouhých 6 centimetrů.

Už se začalo stmívat, když byl odstartován závod dorostenců na 2000 metrů překážek. V něm si Mojmír Pavlík vylepšil osobák na 6:36,81 min. a to mu vyneslo 9. místo.

Už za umělého osvětlení zakončily sobotní program štafety na 4x100 metrů. A štafeta kolínských juniorek připravila velké překvapení, když v sestavě Kristýna Šlehubrová, Lenka Novotná, Kateřina Tvrdá a Jana Šafránková zaběhly výborný čas a historický kolínský rekord v kategorii žen 48,15 s a získaly bronzové medaile! Dobře si vedli i dorostenci, když sestava Šimon Kratochvíl, Vít Vinduška, Jan Brát a Jiří Synek doběhla sedmá za 43,83 s. Skvělé představení předvedli v poslední sobotní disciplíně junioři. Sestava Dominik Holub, Lukáš Soukal, Jiří Šámal a Marek Řehák zaběhla rekord mistrovství ČR a s obrovskou převahou získala zlaté medaile!

V neděli se atleti probudili do chladu a vytrvalého deště. Z kolínského pohledu jako první nastoupili do nečasu dorostenečtí trojskokani. Vlastimil Trnka skočil 12,37 m a obsadil 13. příčku. Zato Jakub Douděra nejprve z osmé pozice postoupil do finále, ve kterém si zlepšil osobní rekord na 13,30 m, a to mu vyneslo výborné páté místo. Juniorce Barboře Malé se po kladivu nedařilo ani v koulí, kde obsadila 16. místo výkonem 9,67 m.

Pak ale přišel běh na 5000 metrů juniorů a v něm jednoznačné představení svěřence Jany Šedinové Romana Pazdery. Ten se 1400 metrů před cílem odpoutal od všech soupeřů a získal s velkým náskokem zlatou medaili v čase 15:16,14 min.!

Pouť kolínských sprinterek na 200 metrů skončila v rozbězích. Dorostenka Kristýna Šlehubrová zaběhla čas 26,03 s a finále jí uniklo o jediné místo, juniorka Jana Šafránková skončila za 26,47 s desátá. Nepostoupil ani dorostenec Lukáš Soukal, kterého čas 22,77 s zařadil na 11. pozici. Až v závodě juniorů se Jiří Šámal probil do finálového běhu osobním rekordem 22,49 s.

Poté přišla už šestá kolínská medailová radost. Nečekaně se o ní postarala v koulařském sektoru dorostenka Natálie Olivová. Tato svěřenkyně Martina Radikovského a Jiřího Tučka si nejprve výrazně vylepšila osobní maximum na 13,76 m a poté v úspěšném boji o bronzovou medaili výkonem 14,07 m poprvé v životě překonala hranici 14 metrů. Další dorostenka Helena Rothanzlová obsadila v trojskoku 12. místo skokem dlouhým 10,74 m. Krásný závod předvedla ve finále juniorek na 400 metrů překážek Lenka Novotná. Ve vyrovnaném boji o medaile si zaběhla skvělý osobní a kolínský rekord 61,27 s a od bronzu ji na čtvrtém místě dělilo 1,16 s.

V soutěži juniorských diskařek se kolínská dvojice do finále nedostala. Žanetě Vrbové se ani jeden hod nevydařil a za 26,67 m skončila šestnáctá, Barbora Malá poslala disk na 32,68 m a od postupu ji dělilo jediné místo. Vůbec se závod nevydařil juniorskému koulaři Jakubu Dudášovi, kterému nevyšel ani jeden z pokusů a za 10,17 m skončil třináctý. Ceněné finálové umístění vybojoval v předposledním kolínském startu junior Dominik Holub v trojskoku, když skončil výkonem 13,18 m osmý. Posledním kolínským vystoupením byl finálový běh juniorů na 200 metrů na startu s Jiřím Šámalem. Ten už svůj čas z rozběhu nevylepšil a za 22,70 s doběhl šestý.

Kolínští atleti v konkurenci 1010 závodníků ze 128 klubů ziskem šesti medailí a 15 finálových umístění i přes absence tří velkých favoritů Jakuba Vítka, Dominika Krále a Denisy Pešové kvůli zdravotním obtížím potvrdili svou příslušnost k absolutní české špičce a podle počtu medailí se vešli mezi nejlepší desítku klubů.