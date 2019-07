V letošním roce nezvykle už v pátek zahájily v Brně dvoudenní boje atletů o tituly a medaile na vrcholu letošní tuzemské sezony – mistrovství České republiky mužů a žen. Do soutěží vstoupilo také 21 reprezentantů kolínské atletiky.

Kolínská štafeta získala na republikovém šampionátu zlatou medaili v běhu na 4x100 m. | Foto: Jiří Tuček

Jako první se představili dva teprve osmnáctiletí kladiváři – Dominik Král a Karel Hanuš - a bylo to vystoupení velmi vydařené. Dominik Král poslal více než 7 kilogramů těžké náčiní v prvním pokusu do vzdálenosti 56,92 m a i po dvou sériích byl na druhé příčce. Ve třetí sérii jej o místo odsunul plzeňský Hájek a ve čtvrtých pokusech i přes Dominikovo zlepšení na 57,09 m se před něj dostal pardubický Čapek. Kolínský kladivář tak skončil na čtvrté příčce, když k medaili mu chybělo 130 centimetrů. Druhý kolínský zástupce Karel Hanuš se probil do finále, v němž výkonem 53,08 m obsadil osmé místo.