Kolínská atletika měla v akci všechny čtyři týmy, které se do soutěže probojovaly z prvého či druhého místa v přeboru Středočeského kraje. A závody se jim jaksepatří vydařily, když tři z nich se vracely domů s tituly mistrů Čech!

Dorostenky deklasovaly své soupeřky

Kolínské dorostenky nastoupily k důležitému utkání, v němž se nejen rozdělovaly medaile z Mistrovství Čech, ale také se bojovalo o pět postupových míst do Mistrovství ČR, téměř kompletní a od prvních disciplín se jim dařilo. V prvé disciplíně, hodu oštěpem, hned získaly 24 bodů a především výkony Žanety Vrbové a Lucie Bartůškové měly výbornou úroveň. Mimořádný den měla Natálie Olivová, která si skončila velmi kvalitní osobní rekordy v dálce i ve výšce, a mimořádně se dařilo i sprinterce Janě Šafránkové, která si vylepšila maximum na dvoustovce a jen těsně za ním zůstala na stovce. Mezi opory týmu se zařadily také Anita Hruškové, která se vedle kvalitní výšky také úspěšně vrátila do tyčkařského sektoru, sprinterky Eliška Králová a Kristýna Šlehubrová, na 400 a 800 m Jitka Novosadová, překážkářka Lenka Novotná, vracející se po zranění, vrhačka Barbora Malá, stýplařka Vanessa Adamcová či trojskokanka Helena Rothanzlová. Výsledkem kolektivního výkonu byla drtivé vítězství o 80 bodů před nejbližšími pronásledovateli! Do finále Mistrovství ČR spolu s kolínským družstvem postoupily dívky LIAZu Jablonec, pražské Slavie, A.C. TEPO Kladno a VTŽ Chomutov.

Výsledky bodujících závodnic

100 m – 2. Šafránková 12,18, 4. Králová 12,66, 6. Šlehubrová 12,84, 200 m – 2. Králová 25,71, 5. Šlehubrová 26,05, 6. Šafránková 26,26, 400 m – 3. Novosadová 59,59, 800 m – 5. Novosadová 2:24,10, 1500 m – 3. Havlíčková 5:19,13, 3000 m – 14:08,07, 100 m př. – 4. Novotná 14,93, 9. Smítková 15,22, 300 m př. – 3. Novotná 44,43, 8. Tvrdá 46,18, 2000 m př. – 3. Adamcová 8:13,50, 5. Škopková 9:00,60, výška – 2. Olivová N. 169, 4. Hrušková 160, tyč – 3. Hrušková 270, 8. Smítková 220, dálka – 2. Olivová N. 550, 9. Rothanzlová 505, trojskok – 3. Rothanzlová 11,00, koule – 5. Bartůšková 11,42, 7. Olivová N. 11,04, disk – 2. Malá 33,62, 6. Vrbová 30,99, kladivo – 8. Malá 39,88, oštěp – 2. Vrbová 42,67, 3. Bartůšková 42,47, 4. Přibylová 39,27, 4x100 m – 1. Šlehubrová, Znamínková, Tvrdá, Šafránková 49,78, 10. Vrbová, Rothanzlová, Fridlichová, Olivová L. 53,02, 4x400 m – 2. Novotná, Tvrdá, Adamcová, Novosadová 4:06,52, 8. Smítková, Havlíčková, Znamínková, Olivová L. 4:23,50.

Výsledek Mistrovství Čech: 1. Sokol Kolín-atletika 222,5, 2. LIAZ Jablonec n/N. 142, 3. ASK Slavia Praha 137,5, 4. A. C. TEPO Kladno 121,5, 5. VTŽ Chomutov 121, 6. Sokol Hradec Králové 80,5, 7. Dukla Praha 73, 8. AC Turnov 63, 9. Sokol SG Plzeň-Petřín 46, 10. Sokol České Budějovice 46, 11. Atletika Chrudim 36, 12. AC Pardubice 7.

Oslabení dorostenci skončili desátí

Na rozdíl od dívek startovali kolínští dorostenci pouze ve třinácti, když jim vinou školních zájezdů a zdravotních problémů chyběla řada opor. V utkání získali pouze 50 bodů, a to stačilo v konkurenci 13 týmů na desátou příčku. Nejvíce se z kolínského minidružstva dařilo vrhači Jakubu Dudášovi.

Výsledky bodujících závodníků

200 m – 8. Šámal 23,20, 800 m – 5. Drobný 2:02,69, 1500 m – Říha 9. 4:44,20, 10. Dubják 4:45,38, trojskok – 6. Teplý 12,25, koule – 4. Dudáš 13,60, 9. Zákora 11,46, disk – 7. Teplý 37,86, 10. Dudáš 32,10, kladivo – 7. Vejborný 37,55, oštěp – 3. Dudáš 52,06, 4x100 m – 7. Brát, Konvalina, Šámal, Zákora 46,40, 4x400 m - 8. Brát, Drobný, Konvalina, Šámal 3:45,08.

Výsledek Mistrovství Čech: 1. ASK Slavia Praha 180, 2. Dukla Praha 120, 3. AC Slovan Liberec 112, 4. A. C. TEPO Kladno 106, 5. USK PROVOD Ústí n/L. 105,5, 6. Sokol České Budějovice 104, 7. LIAZ Jablonec n/N. 98, 8. AC Pardubice 92, 9. Sokol Hradec Králové 66,5, 10. Sokol Kolín-atletika 50, 11. ŠAK Chodov 28, 12. Spartak Třebíč 16, 13. Sokol SG Plzeň-Petřín 15.

Titul mistrů Čech vybojovali také žáci

Družstva staršího žactva bojovala o české tituly nikoli v jediném utkání jako dorost, ale ve dvou skupinách. Ta „kolínská“ se utkala na pardubickém stadiónu a bojovaly v ní týmy, které postoupily z přeborů krajů Středočeského, Libereckého, Pardubického, Královéhradeckého a kraje Vysočina. Medailová trojice, do níž kolínské družstvo doprovodily žáci z Kladna a Mladé Boleslavi, si zajistila také postup do finále Mistrovství ČR. Kolínští žáci odvedli svým rivalům z Kladna porážku z finále krajského přeboru a s náskokem 27 bodů získali zlaté medaile! Obrovské nasazení a velké bodové zisky převedli sprinteři Šimon Kratochvíl, Jiří Synek a Tomáš Kalaš, ale nejkvalitnější výkon má na svém kontě kladivář Vlastimil Trnka, který se novým osobním rekordem posunul na třetí příčku aktuálních českých tabulek. Kolínský tým se mohl opřít také o výkony běžce Mojmíra Pavlíka, tyčkaře Antonína Tvrzníka či překážkáře Jakuba Svobody.

Výsledky bodujících závodníků

60 m – 4. Kratochvíl 7,61, 5. Synek 7,63, 9. Boháč 7,82, 150 m – 3. Kratochvíl 17,89, 4. Synek 18,09, 5. Kalaš 18,36, 7. Vinduška 18,44, 8. Boháč 18,60, 300 m – 4. Kratochvíl 38,69, 6. Synek 39,10, 8. Kalaš 39,63, 1500 m – 6. Rosenberger 6:13,62, 3000 m – 3. Pavlík 10:17,54, 4. Málek 10:45,83, 100 m př. – 3. Svoboda 14,85, 7. Čudlý 15,76, 200 m př. – 2. Kalaš 28,07, 4. Svoboda 28,75, 8. Konvalina 30,81, 1500 m př. – 4. Nedvěd 5:24,92, 5. Tvrzník 5:38,36, 8. Peroutka 5:49,38, výška – 5. Douděra 169, 6. Čudlý 166, 10. Svoboda 156, tyč – 2. Tvrzník 322, 6. Hála 222, dálka – 5. Douděra 5,92, 6. Trnka 554, koule – 9. Trnka 10,16, kladivo – 1. Trnka 52,08, 8. Mazal 29,49, 9. Šedivý 29,12, oštěp – 6. Vítek 38,18, 3000 m chůze – 7. Hála 23:44,26, 4x60 m – 1. Konvalina, Boháč, Douděra, Pernica 29,54, 8. Peroutka, Hála, Pavlík, Nedvěd 32,88, 4x300 m – Pernica, Pavlík, Málek, Nedvěd 2:54,81.

Výsledek Mistrovství Čech: 1. Sokol Kolín-atletika 206, 2. A. C. TEPO Kladno 179, 3. AC Mladá Boleslav 155,5, 4. Hvězda Pardubice 114, 5. Atletika Chrudim 100,5, 6. AC Turnov 91, 7. Sokol Hradec Králové 64, 8. Spartak Třebíč 62, 9. Sokol Velké Meziříčí 52, 10. Lokomotiva Trutnov 21.

Žákyním spadlo zlato do klína

Kolínské žákyně se dokázaly v průběhu utkání poprat i s několika nepříjemnými výpadky a zraněními a po skončení poslední disciplíny byly přesvědčené, že vybojovaly stříbrné medaile a postup z druhé příčky. Záhy se však ukázalo, že vedoucí vítězného kladenského týmu udělali hrubou chybu, když do utkání nasadili 22 místo povolených 20 dívek. Následný trest byl pro kladenská děvčata nesmírně krutý. V souladu se soutěžním řádem jim bylo odečteno 80 bodů, čímž přišly nejen o zlaté medaile, ale spadly až na čtvrté místo a ztratily i postup. Kolínské družstvo tak ve finále doplní dívky z Hradce Králové a Jablonce nad Nisou. Na nejvyšší stupínek se tak posunula kolínská děvčata, která se mohla opřít především o výborné výkony a vysoké bodové zisky Jessicy Nechanické, Barbory Štěrbové, která si výrazně vylepšila osobní rekord na 100 m překážek, a Venduly Hroudové, která výrazně posunula své maximum v hodu oštěpem, a o nadšený kolektivní výkon všech ostatních.

Výsledky bodujících závodnic

150 m – 7. Vlková 20,26, 300 m – 4. Vlková 43,38, 7. Novotná 44,38, 8. Cardová 45,25, 800 m – 8. Kašíková 2:37,23, 9. Vlachovská 2:39,28, 1500 m – 3. Kondrátová 5:25,75, 6. Koděrová 5:56,66, 100 m př. – 2. Štěrbová 15,13, 200 m př. – 2. Nechanická 30,57, 5. Štěrbová 31,67, 9. Hroudová Ven. 32,49, 1500 m př. – 4. Hroudová Ven. 6:22,33, 6. Hroudová Vik. 6:39,12, 7. Štullerová 6:42,92, výška – 4. Pátková 154, 6. Štěrbová 151, disk – 3. Černá 28,55, 6. Radikovská 27,65, kladivo – 4. Šlégrová 34,02, oštěp – 1. Nechnická 38,52, 3. Hroudová Ven. 38,30, 4. Radikovská 34,14, 4x60 m – Hroudová Vik., Pesslová, Štullerová, Vitoušová 32,19, 4x300 m – 2. Vlachovská, Kašíková, Vlková, Novotná 3:01,23, 8. Koděrová, Kondrátová, Štullerová, Pátková 3:12,66.

Výsledek Mistrovství Čech: 1. Sokol Kolín-atletika 156, 2. Sokol Hradec Králové 143, 3. LIAZ Jablonec n/N. 131,5, 4. A. C. TEPO Kladno 113, 5. ŠAK Pardubice, Benešovka 112,5, 6. AC Slovan Liberec 97,5, 7. Atletika Chrudim 54,5, 8. Sokol Velké Meziříčí 53, 9. Lokomotiva Trutnov 39, 10. Atletika Jihlava 24.