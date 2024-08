Za letního vedra a za příjemného atletického počasí proběhlo na jabloneckém stadiónu letošní mistrovství České republiky mužů a žen do 22 let. Kolínskou atletiku na něm reprezentoval v individuálních disciplínách tucet mladých atletů a atletek a vybojovali kompletní medailovou kolekci.

Jako první z nich nastoupil přesně v sobotní poledne do tyčkařského sektoru Antonín Tvrzník. Ten svou základní výšku 421 cm překonal napodruhé a napotřetí se dostal také přes 441 cm, ale na další postupné výšce už ztroskotal a bylo z toho až 15. místo.

O hodinu později začala soutěž kladivářů, v níž startoval Vlastimil Trnka. Kladivo z jeho rukou doletělo nejdále hned v prvním pokusu na 48,16 m a necelý metr jej na deváté příčce dělil od finále.

V rozbězích na 100 metrů nakonec nastoupily pouze dvě Kolíňačky, když Justinu Špringrovou na start nepustily zdravotní potíže, ale kolínská dvojice si vedla výborně. V prvém rozběhu si vyběhla přímý postup do finále teprve šestnáctiletá Aneta Bedrnová, když doběhla druhá za 12,36 s, a ve druhém rozběhu ji napodobila druhým místem Jana Šafránková v třetím nejrychlejším čase rozběhů 12,21 s.

V rozbězích mužů se nakonec na start z pozice náhradníka dostal František Hanč, ale jeho čas 11,63 s stačil jen na 19. příčku.

Černým koněm soutěže výškařů mohl být Matyáš Čudlý, který rok a půl laboroval se zraněními, a také tomu všechno nasvědčovalo. Všechny postupné výšky až po 204 cm zdolal na první dobrou a v tu chvíli zbyli v soutěži už jen čtyři skokané. Přes 207 se dostal napoprvé Adam Tomášek, ale zbylá trojice včetně Matyáše dvakrát shodila. Napotřetí se před Matyášem dostal přes tuto výšku Vojtěch Zajíček. Matyáš Čudlý poté předvedl vysoký skok a kulminoval vysoko nad laťkou, ale bohužel také před ní a smolně shodil. Když poté 207 cm zdolal i Tomáš Jelínek, zbyla na Matyáše nepopulární bramborová medaile.

Svou premiéru v kategorii do 22 let si odbyl osmnáctiletý Vojtěch Otta, ale spokojený být nemohl. Po nezdařeném prvním pokusu si nechal změřit druhý nevydařený hod 33,54 m. Ve třetím pokusu doletěl jeho disk těsně pod hranici 42 metrů, ale Vojta se v kruhu po boji neudržel, a tak mu patřila až 16. příčka.

Potom již zaklekly do bloků finále běhu na 100 metrů Jana Šafránková a Aneta Bedrnová. Blíž medaili byla Jana Šafránková, která v protivětru 1,0 m/s cílovala na čtvrtém místě v čase 12,16 s a k bronzu jí na čtvrtém místě chybělo 11 setin. Aneta Bedrnová obsadila výbornou šestou příčku za 12,47 s.

Po okopávání brambor ale cinkla medaile pro Kolín ve skoku vysokém žen. Anita Hrušková překonala na první pokus postupně 154, 159, 164 i 169 cm, a protože výš se dostaly už jen vítězná Zdara Pezinková a stříbrná Klára Krejčiříková, znamenalo to pro svěřenkyni Ratislava Šediny dělenou bronzovou medaili.

Posledním kolínským individuálním startem kolínských atletů byl rozběh na 400 metrů překážek žen, v němž startovala Lenka Novotná. Ta si v prvním rozběhu s přehledem poradila se všemi soupeřkami a do nedělního finále postoupila zadrženě z prvního místa za 61,03 s.

Sobotní program zakončily sprinterské štafety. Ta ženská se musela obejít bez letos nejrychlejší kolínské sprinterky Justiny Špringrové, což v podstatě už na startu znamenalo ztrátu téměř sekundy. Čtveřice Amálie Schederová, Jana Šafránková, Martina Ježková a Aneta Bedrnová ale předvedla výborný výkon s povedenými předávkami a v čase 48,04 s vybojovala čtvrté místo pouze 43 setin od stříbra.

Mladé chlapecké kvarteto Šimon Novák, František Hanč, Jan Šmejkal a Štěpán Holeček zaběhlo čas 44,04 s a skončilo osmé.

V neděli nastoupil jako první Kolíňák na plochu stadiónu koulař Vojtěch Otta. Nejlépe se mu zadařilo ve třetí sérii, kdy poslal kouli do vzdálenosti 13,39 m, což v danou chvíli stačilo na osmou finálovou příčku. Tu se mu sice udržet nepodařilo, ale desáté místo je při jeho premiéře mezi staršími soupeři kvalitní.

V rozbězích na 200 metrů se nejprve představily ženy. V prvním rozběhu doběhla Jana Šafránková třetí za 25,40 s a musela čekal na další dva rozběhy, zda tento čas bude stačit na postup do finále. V každém z těchto rozběhů se ale před ni dostala časem vždy jedna závodnice, a tak z toho bylo celkové deváté místo. Druhá kolínská reprezentantka Aneta Bedrnová běžela za 26,05 s, což znamenalo 22. příčku.

Nad výkonností Lukáše Soukala po nedávném zranění ležel otazník, ale svěřenec Antonína Morávka jej hned v rozběhu smazal nejrychlejším časem ze všech startujících 21,58 s a hladce postoupil do finále.

V běhu na 1500 metrů se na start postavila dorostenka Alice Kredell. Závod tentokrát rozběhla výrazně pomaleji než před týdnem, a přestože se po osmistovce posunula na osmou příčku, v závěru už zrychlit nedokázala a v cílové rovince o umístění v nejlepší osmičce v čase 4:48,86 min. těsně přišla.

Přesně ve 12.15 hod. zaklekla do bloků největší kolínská medailová šance Lenka Novotná. Hned po startovním výstřelu svůj finálový závod na 400 metrů překážek rozběhla ostře a už v polovině závodu disponovala téměř desetimetrovým náskokem. V cílové rovince své vedení suverénně udržela a časem 59,11 s se jako jediná dostala pod hranici jedné minuty. Svěřenkyně trenérky Veroniky Jelínkové tak po stříbru z šampionátu dospělých získala své první životní zlato.

Jako předposlední Kolíňák nastoupil do oštěpařského sektoru. Oštěp z jeho ruky dolétl nejdále ve třetím pokusu na 57,55 m, a to znamenalo celkovou 13. příčku.

Kolínské vystoupení na mistrovství mužů a žen do 22 let zakončil svým finálovým startem Lukáš Soukal. V páté dráze sice vybíhal ze zatáčky zhruba na pátém místě, ale v cílové rovince předvedl drtivý závěr a postupně se propracoval až na stříbrnou pozici. Cílovou rovinu proťal v čase 21,41 s o 22 setin za vítězným Eduardem Kubelíkem, který letos okusil atmosféru olympijských her a disponuje osobním rekordem 20,51 s.

Zlatá medaile Lenky Novotné, stříbro Lukáše Soukala, bronz Anity Hruškové, tři čtvrtá místa Matyáše Čudlého, Jany Šafránkové a dívčí štafety na 4x100 metrů spolu s šestou příčkou Anety Bedrnové, osmou chlapecké štafety na 4x100 metrů a umístěními v první desítce Jany Šafránkové, Alice Kredell, Vlastimila Trnky a Vojtěcha Otty znamenají rozhodně vydařené vystoupení kolínské atletiky na letošním šampionátu "dvaadvacítek" a v medailové bilanci umístění v první desítce mezi zúčastněnými 96 českými kluby.