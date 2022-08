Přitom situace ženského týmu nebyla nijak jednoduchá, neboť pro nemoc či zranění se omluvily hned čtyři ze šesti nejvíce bodujících závodnic Lenka Novotná, Eliška Elfmarková, Helena Rothanzlová a Edita Vaculíková, a když chyběly i Adéla Sahulková, Amálie Schederová či Eliška Klepková a Anita Hrušková po nemoci nastoupila pouze k závodu výškařek, mohla si vedoucí družstva Klára Tučková ještě před začátkem utkání škrtnout 80-90 bodů! A tak existovala teoreticky i možnost, že by tým mohl přijít i o postup do extraligové baráže. Proto ostatní členky družstva nastoupily v plném nasazení, občas i v netradičních disciplínách.

Ale ani ostatní týmy snad s výjimkou domácího Jablonce nenastoupily kompletní, a tak od druhé čtvrtiny utkání se situace pro kolínské barvy začala vyvíjet příznivě. V hodu kladivem sice bodovala pouze jedním bodem desátá Barbora Malá (39,68), ve skoku dalekém obsadily Sofie Bébrová (523) a Alena Fridrichová (460) šestou a desátou pozici, v běhu na 800 metrů Kateřina Kašíková doběhla osmá (2:28,42) a Aneta Benešová devátá (2:32,33) a v běhu na 100 metrů překážek obětavě bodovala třemi body Alena Fridrichová (18,39) a kolínský tým tak byl na úplném chvostu pořadí, pak ale přišly silné disciplíny.

Začala je vítězstvím v nejkratším sprintu ve výborném čase 12,16 s Jana Šafránková a dva body přidala Petra Ludvíčková (13,14), hned dvacet bodů získaly výškařky, když Natálie Olivová vyhrála (168) a Anita Hrušková skončila druhá (165). Výbornou kolínskou půlhodinu završily nečekaně oštěpařky, které v uplynulých kolech spíše jen paběrkovaly. V soutěži postoupily do osmičlenného finále hned čtyři Kolíňačky! Disciplínu senzačně vyhrála vícebojařka Natálie Olivová, která zaostala pouze o dva centimetry za osobním rekordem (39,69), dařilo se tentokrát také čtvrté Anně Radikovské (37,95). Kvalitní osobní rekord 36,62 m si hodila dorostenka Natálie Zvoníková, a to znamenalo sedmou příčku, a osmé místo obsadila při svém návratu po zranění lokte Žaneta Vrbová (35,57). To znamenalo v této nejúspěšnější disciplíně 25 bodů a postup kolínského týmu do nejlepší trojice.

A takové umístění v následujících disciplínách kolínská děvčata stále posilovala. V běhu na 400 metrů bodovala sice jen desátá Dominika Nováková (63,12), ale na 3000 metrů překážek získala sedm bodů Magdaléna Jelínková (14:50,53) a v trojskoku skončila šestá Alena Fridrichová (10,35) a osmá ve své ligové premiéře Barbora Zámostná (9,31). V závěru závodu pak kvalitně bodovaly koulařky, když třetí skončila Natálie Olivová (11,37) a šestá Anna Radikovská (10,58). V běhu na 200 metrů bodovala šesti body vítězka stovky Jana Šafránková (26,20) a výrazný příděl 13 bodů přidaly v běhu na 1500 metrů čtvrtá Lucie Jonáková (5:00,04) a pátá Klára Tulachová (5:02,05). Závěrečná individuální disciplína, hod diskem, tentokrát kolínským ženám vyšla nejlépe ze všech čtyř kol. Čtvrtou příčku obsadila Anna Radikovská (34,36), šestá byla Barbora Malá (33,47) a ještě desátá Žaneta Vrbová (30,85).

Před závěrečnými štafetami se kolínská děvčata posunula za jasně vedoucí domácí tým na druhou příčku, ale jen těsně před největší rivalky ze Staré Boleslavi. Zážitkem byl finiš kolínské A štafety na 4x100 metrů běžící ve složení Natálie Olivová, Sofie Bébrová, Petra Ludvíčková a Jana Šafránková, když finišmanka sestavy, která přebrala kolík až na šesté příčce, prolétla kolem všech soupeřek a na cílové čáře o jedinou setinu sekundy vyhrála (49,96)! Čtyři body přidala také B štafeta Rozálie Pesslová, Jana Štullerová, Anna Vlachovská a Dominika Nováková (52,77). Ve štafetě na 4x400 metrů bodovalo jak kvarteto Dominika Nováková, Klára Tulachová, Aneta Benešová a Natálie Olivová (4:13,57), které doběhlo páté, tak sestava Jana Štullerová, Kateřina Kašíková, Anna Vlachovská, Lucie Jonáková, která skončila osmá (4:26,97). Staroboleslavské dívky ale byly tradičně v této závěrečné disciplíně úspěšnější a nadšeně bojující Kolíňačky nakonec přeskočily. Kolín ale disponoval náskokem dvou hlavních bodů, a tak uhájil i ve zdecimované sestavě vítězství v letošní prvoligové soutěži a postup společně se staroboleslavským týmem do baráže o extraligu! V ní mu budou 3. září v Praze soupeřkami ženy letos sedmého extraligového týmu A.C. TEPO Kladno, nejlepší dva týmy z A skupiny I. ligy Slavie Praha a Atletiky Vlašim a první dva celky z moravské skupiny I. ligy Sokol Opava a AK Olomouc.

Výsledek 4. kola: 1. LIAZ Jablonec nad Nisou 176, 2. Atletika Stará Boleslav 165, 3. Sokol Kolín-atletika 158, 4. Sokol Hradec Králové 136, 5. AC Slovan Liberec 128,5, 6. VTŽ Chomutov 119, 7. AC Mladá Boleslav 79,5, 8. A. C. Sparta Praha 61.

Konečný výsledek I. ligy: 1. Sokol Kolín-atletika 28 (707), 2. Atletika Stará Boleslav 27 (672,5), 3. LIAZ Jablonec nad Nisou 23 (600,5), 4. Sokol Hradec Králové 22 (542), 5. TJ VTŽ Chomutov 16 (522), 6. AC Slovan Liberec 14 (470), 7. A. C. Sparta Praha 8 (342,5), 8. AC Mladá Boleslav 6 (312,5).

Tým mužů, který měl před zahájením soutěže rovněž postupové ambice, nastupoval k poslednímu kolu už pouze s teoretickou šancí na extraligovou baráž, neboť na druhý celek soutěže, domácí Jablonec nad Nisou, ztrácel dva hlavní body. Průběh utkání ukázal, že domácí nic nepodcenili, po většinu kola vedli, a ačkoli se v závěru před ně dostal Hradec Králové, nedali bojujícím Kolíňákům šanci na obrat v soutěži.

Kolínské družstvo nastupovala ke kolu se ziskem 4 bodů ze závodu na 10 km chůze, které získal Jakub Zajíc (1:04:47). V běhu na 800 metrů vybojoval 5 bodů František Malina (1:58,06) a dařilo se oštěpařům, když druhý skončil Jakub Dudáš (56,62), pátý Jan Groček (50,92) a desátý Antonín Tvrzník (46,26). Ten vybojoval také 2 body ze skoku o tyči (401). Ve finále běhu na 100 metrů si výborně vedl Matyáš Vaněk, který prolétl trať za výborných 10,85 s a cílovou čáru proťal jako druhý. Ještě lépe se mu vedlo ve skoku dalekém, který vyhrál skokem za sedm metrů (715), a ještě třetí příčku obsadil Vojtěch Sellner (675). Tradičně hodně bodů získali kladiváři. Martin Buryan tentokrát skončil na čtvrtém místě (56,80), hned za ním se umístil Jan Balát (53,58), tři body vybojoval Karel Hanuš (52,54) a dva body přidal i Vlastimil Trnka (48,01).

Poté ale přišly slabší kolínské disciplíny. V běhu na 400 metrů získal jediný bod František Malina (52,54) a stejně hubený zisk přinesl i běh na 3000 metrů překážek díky Jakubu Hálovi (12:58,01). Lépe dopadl závod na 400 metrů překážek, ve kterém obsadil pátou příčku Tomáš Podnecký (57,11). Vysoký zisk přinesla vzápětí výška, kterou v prvním startu po úrazu na dorosteneckém mistrovství Evropy vyhrál Matyáš Čudlý (196) a čtyři body přidal sedmý Tomáš Putzek (182). Dařilo se také diskařům. Ve svém letošním nejlepším výkonu obsadil pátou příčku Pavel Peňáz (43,77), deváté místo vybojoval Jan Groček (40,38) a desátý byl Martin Buryan (39,83). Vysoké body připsali na kolínské konto také běžci na 1500 metrů. Třetí příčku v závodě vyběhl Maxmilián Matolín (3:57,56) a páté místo vybojoval v novém osobním rekordu Milan Janoušek (4:01,22). Silní byli Kolíňáci i v posledních dvou individuálních disciplínách. V trojskoku se prosadil druhý Michal Sebera (13,80) a pátou příčku vyskákal Vojtěch Sellner (13,64) a ve vrhu koulí bodovali pátý Jan Groček (13,64) a sedmý Pavel Peňáz (13,15).

V závěrečných rozestavných bězích se více dařilo sprinterům na 4x100 metrů. Sestava Jakub Hála, Matyáš Čudlý, Vojtěch Sellner a Matyáš Vaněk doběhla na třetí příčce (43,67), zatímco kvarteto na 4x400 metrů ve složení Jakub Dudáš, Maxmilián Matolín, Antonín Tvrzník a František Malina doběhlo na pátém místě (3:32,71). Štafety podtrhly konečný účet 4. kola, v němž muži Sokola Kolín-atletika obsadili třetí příčku, která jim patří i celkově v konečném pořadí prvoligové soutěže.

Výsledek 4. kola: 1. Sokol Hradec Králové 200, 2. LIAZ Jablonec n/N. 173, 3. Sokol Kolín-atletika 159, 4. Atletika Stará Boleslav 149,5, 5. AC Mladá Boleslav 133,5, 6..Athletic Club Ústí nad Labem 115, 7. AC Slovan Liberec 106, 8. A. C. Sparta Praha 23.

Konečný výsledek I. ligy: 1. Sokol Hradec Králové 31 (790), 2. LIAZ Jablonec nad Nisou 27 (586), 3. Sokol Kolín-atletika 24 (592), 4. Atletika Stará Boleslav 15 (469,5), 5. Athletic Club Ústí nad Labem 15 (460,5), 6. AC Mladá Boleslav 13 (467), 7. AC Slovan Liberec 11 (451), 8. A. C. Sparta Praha 8 (292).

