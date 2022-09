Velimská rezerva kosí jednoho soupeře za druhým. Nováček ještě nezaváhal

V úvodní chůzi na 5000 metrů neměly Kolíňačky zastoupení, a tak o první body na kolínské konto se postarala v běhu na 800 metrů Edita Vaculíková, která doběhla čtvrtá za 2:19,51 min. Naději na vysoký bodový zisk přinesly rozběhy na 100 metrů, protože Eliška Elfmarková postoupila do šestičlenného finále jako vítězka rozběhu a doprovodila ji do něj i Jana Šafránková, která sice ve svém běhu doběhla druhá, ale šestý nejrychlejší čas ji do finále dostal rovněž. V hodu kladivem se dařilo Elišce Drábkové, která poslala čtyřkilogramové náčiní letos nejdále a její výkon 40,34 m znamenal čtyři body. V závodě na 100 metrů překážek měl kolínský tým zastoupení díky Lence Novotné a ta vybojovala výsledným časem 15,03 s osmé místo a tři body. Poté již přišel na řadu finálový běh na 100 metrů a obě kolínské sprinterky potvrdily kvalitní formu. Jana Šafránková v mírném protivětru obsadila třetí příčku za 12,24 s a Eliška Elfmarková, která byla pomalejší pouze o tři setinky, doběhla hned za ní pro sedm bodů. První třetinu utkání zakončil hod oštěpem, který rovněž kolínským barvám přinesl dobré body. Sedmou příčku vybojovala v letošním svém nejlepším výkonu zranění lokte doléčující Žaneta Vrbová, která hodila 38,52 m, o místo níže skončila Anna Radikovská výkonem 37,21 m a další dva body přidala Natálie Zvoníková za 35,27 m. V této fázi závodu se již oddělila vedoucí dvojice týmů A.C. TEPO Kladno a ASK Slavia Praha, zatímco zbylá pětice bojovala vyrovnaně a pořadí se s každou disciplínou přelévalo.

Ze skoku dalekého přibylo na kolínské konto pět bodů zásluhou Natálie Olivové, která dolétla nejdále na 542 cm. O dva body více získala v běhu na 400 metrů Lenka Novotná, která doběhla na čtvrté příčce za 58,17 s. Poté přišly na řadu nejdelší běhy časového pořadu. Nejprve v ženami po chůzi nejméně oblíbené disciplíně, běhu na 3000 metrů překážek, vybojovala kolínská trojice nejvyšší bodový zisk ze všech závodů, když velmi dobře běžící Lucie Jonáková obsadila za 11:56,67 min. třetí místo a obětavě bojující duo Magdaléna Jelínková a Andrea Vlková doběhlo na šesté a sedmé příčce za 15:08,70 a 15:09,84 min. Poté se vydala na trať závodu na 5000 metrů Kateřina Kašíková a výsledný čas 20:39,14 min. znamenal pro kolínské ženy zisk šesti bodů za páté místo. Naopak závod v hodu diskem Kolíňačkám příliš nevyšel, když jediný bod dokázala získat Žaneta Vrbová hodem dlouhým 31,02 m. Zato ve skoku vysokém dokázala kolínská dvojice Anita Hrušková a Natálie Olivová vyrovnat nejvyšší bodový zisk stýplařek. Výborná Anita Hrušková překonala laťku ve výšce 168 cm a docílila tak jediného kolínského vítězství, Natálie Olivová, které se tentokrát až tolik nedařilo, přidala po překonání 159 cm dalších šest bodů. Před závěrečnou třetinou závodu se kolínské ženy ocitly dokonce na třetí příčce barážového klání.

Bodový zisk poté ještě navýšila v běhu na 200 metrů Eliška Elfmarková, která prolétla trať za 24,67 s a získala za třetí pozici osm bodů. Následně ale přišel běh na 1500 metrů, ve kterém musela kvůli bolesti nohy vzdát Klára Tulachová, a trojskok, kde Anita Hrušková získala jeden bod výkonem 10,66 m, a před kolínský tým se jasně dostala opavská děvčata a povážlivě se ztenčil i náskok na zbylou trojici. Kolínské naděje na výborný výsledek podpořila poslední individuální disciplína, vrh koulí, ve které Natálie Olivová skončila šestá za 11,26 m a hned za ní Anna Radikovská za 11,11 m. Před závěrečnými štafetami se ale Kolíňačky musely o čtvrtou příčku obávat, protože se na ně mocně dotahoval nadšeně bojující tým Atletiky Vlašim, pro který tato sezóna znamenala nejen první postup v historii klubu do první ligy, ale rovnou i do extraligové baráže. Kolínské sprinterské kvarteto Natálie Olivová, Lenka Novotná, Jana Šafránková a Eliška Elfmarková ale předvedlo výborný výkon a časem 48,70 s doběhlo na druhém místě. Vlašimské sprinterky přesto dokázaly nasbírat o osm bodů více a před závěrečnými štafetami na 4x400 metrů snížily kolínský náskok na deset bodů. Kolínská čtveřice Lenka Novotná, Jana Štullerová, Natálie Olivová a Kristýna Koděrová doběhla za 4:07,19 min. v prvním běhu jen o jednu příčku za vlašimskou sestavou, a i když v druhém běhu bodovala ještě druhá vlašimská štafeta, kolínská děvčata nakonec o pět bodů uhájila čtvrtou příčku, která současně znamená, že jsou desátým nejlepším týmem v České republice! Postup do extraligy si vybojovaly ženy Kladna a pražské Slavie.

Výsledek baráže: 1. A. C. TEPO Kladno 220, 2. ASK Slavia Praha 198, 3. Sokol Opava 170, 4. Sokol Kolín-atletika 129, 5. Atletika Vlašim 124, 6. Atletický klub Olomouc 111, 7. Atletika Stará Boleslav 108.

