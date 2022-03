„V utkání nás podržel útok. Pět hráčů dalo dvojciferný počet bodů, každý z hráčů dal nějaký bod a úspěšnost trestných hodů se přehoupla nad 40 procent. Soupeř hrozil hlavně Bendou, který dal víc než polovinu bodů svého týmu. V posledním kvalifikačním zápase jedeme do Brandýsa, kde se rozhodne o postupu na Mistrovství České republiky. Děkuji klukům za předvedený výkon a rodičům za podporu,“ uvedl trenér Michal Skořepa.

Body: Jebavý M. 19, Lojek M. 18, Batelka V. 11, Pekař M. 11, Topinka A. 10, Mikyna M. 7, Skořepa M. 7, Vaněk K. 3, Kampe J. 3, Vondráček J. 2, Šorf M., Beneš V.

Medvíďata stále živí naději na postup do Národního finále

U12 chlapci – přípravná soutěž

BC KOLÍN – BA Nymburk 77:52

Body: Lojek M. 20, Jebavý M. 10, Kampe J. 10, Skořepa M. 7, Batelka V. 6, Vaněk K. 6, Topinka A. 5, Beneš V. 5, Šorf M. 4, Mikyna M. 4.

BC KOLÍN – BA Nymburk 48:16

Střelci: Jebavý M. 14, Lojek M. 14, Batelka V. 5, Topinka A. 4, Skořepa M. 4, Kampe J. 2, Vondráček J. 1.

„Utkali jsme se s Nymburkem o první místo ve Středočeském kraji. Soupeř přijel bez Bendy, což nám výhru v obou zápasech usnadnilo. Do zápasů nastoupili všichni kluci,“ podotkl Michal Skořepa.

U17 chlapci 2005 – Nadregionální liga

BC Kolín – BA 2006 Roudnice n. L. 70:83

„Předvedli jsme velmi slušný výkon, hlavně co se týče týmové houževnatosti a obětavosti. Soupeř i přes naši výbornou obranu v první půlce trefil, co se dalo a vybudoval si pohodlný náskok. Zdálo se, že je rozhodnuto, nic však rozhodnuté nebylo. Do druhého poločasu náš tým vykročil velmi dobře a postupně umazával bodové manko. Na obrat utkání to však nestačilo a tak jsme z palubovky odešli poraženi, ale se vztyčenou hlavou. Klukům patří velké díky, jelikož se bylo na co dívat.,“ uvedl trenér Jan Beránek.

Body: Koláčný O. 13, Klvaň M. 11, Bareš A. 11, Procházka J. 8, Žiško A. 8, Sýkora F. 5, Volný D. 5, Sýkora V. 4, Štícha A. 3, Kučera Š. 2.

U14 dívky – Žákovská liga

BC Kolín – BC Vysočina 34:77

„Nejsilnější soupeř naší skupiny. Třetí utkání proti němu a opět jsme si nedokázaly poradit s jeho hrou,“ posteskla si trenérka Lucie Vetorová.

Body: Kroužilová M. 10, Kleinová K. 6, Bártlová N. 6, Hoznauerová L. 4, Burdová K. 3, Tichá M. 2, Buřičová S. 2, Halámková N. 1.

Mladí atleti se na republikovém šampionátu umístili pětkrát v nejlepší osmičce

U17 dívky – Žákovská liga

Basketbal Sokol Horní Počernice – BC Kolín 63:39

„Do utkání jsme nevstoupily dobře a soupeř držel pevně otěže v rukách a do ničeho nás nepustil,“ přiznala trenérka Lucie Vetorová.

Body: Bláhová N. 14, Krausová B. 12, Dohaničová S. 6, Borovičková G. 3, Přindová K. 2, Pithartová M. 2.

BK Brandýs nad Labem – BC Kolín 70:63

„Druhý víkendový zápas byl mnohem lepší jak v přístupu, tak kvalitě hry. Bohužel v poslední čtvrtině holky neproměnily spoustu trestných hodů, a to nás stálo šanci na vítězství,“ konstatovala Lucie Vetorová.

Body: Krausová B. 24, Bláhová Nela 20, Dohaničová S. 6, Bláhová Natálie 4, Bártlová N. 4, Bečvářová K. 3, Halámková N. 2.

Ženy – Středočeská basketbalová liga

BC Kolín – HB Basket Praha 39:60

„V dohrávaném utkání na domácí palubovce se nám nedařilo zejména na útočné polovině, zápas byl pětadvacet minut vyrovnaný, ovšem v polovině třetí čtvrtiny za stavu 30:32 jsme nedokázali zastavit rychlý protiútok a přechodovou fázi soupeře, který po šňůře 0:18 rozhodl o svém vítězství,“ řekl trenér Filip Rytina.

Body: Štěpánková R. 16, Máchová D. 13, Hoznauerová A. 5, Holubová E. 2, Čermáková K. 2, Krausová B. 1.

