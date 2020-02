Všichni kolínští plavci předváděli skvělé výkony, oproti základnímu kolu se velmi zlepšili a dokazovali, že patří mezi přední týmy v republice. Muži své umístění oproti základnímu kolu vylepšili o sedm míst a celkově se umístili na 21. příčce.

Ženskému týmu se nakonec povedl husarský kousek, když děvčata vylepšila své umístění o osm příček, čímž obsadila celkové 16. místo a probojovala se poprvé v historii kolínského plavání do finále soutěže družstev!

„Všichni plavci bojovali za tým příkladným způsobem. Přestože je teprve začátek sezony, podávali vynikající výkony, mnoho z nich zaznamenalo nové osobní rekordy,“ uvedl vedoucí trenér Sportovního oddílu plavání Kolín Miloslav Lhotka.

„Postup děvčat do finále je obrovský úspěch. O postupu přitom rozhodoval každý start. I jedna chyba, která by vedla k diskvalifikaci, by znamenala posun o několik pozic dolů a konec veškerých nadějí na postup. Proto všem patří velká pochvala,“ dodal.

Finále soutěže družstev se koná v březnu v Pardubicích.

Ženské družstvo ve Zlíně startovalo ve složení: Kateřina Bendová, Viktorie Hoření, Monika Hrušková, Viktorie Olivová, Anna Pátková, Johanna Peková, Andrea Rauchová, Gabriela Vránová a Eliška Zelená.

Družstvo mužů startovalo ve složení: Mirek Břinčil, Tomáš Bureš, Jakub Humlíček, Tomáš Kvaček, Filip Pavlíček, Daniel Suk a Maxim Suk.

Petr Černý