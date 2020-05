Zázrak se nekonal. Mladý Lukáš Vacek Kolín do finále nedotáhl

Zázrak se nekonal. Mladý Lukáš Vacek sice bojoval, ale Kolín do finále nedotáhl. V posledním kole nové soutěže v NBL – schoot out (hráči střílí na koš ze třech různých pozic) – obsadil šestou příčku. Medvědi v soutěži týmů obsadili stejnou pozici a do finálové čtyřky neproklouzli.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Martin Sidorják