Je tomu necelých deset let, kdy zraněného skateboardistu přivezli na Bulovku ve večerních hodinách s otevřenou zlomeninou bérce. Šel okamžitě na sál, kde mu lékaři při náročné operaci spojili kosti pomocí hřebu.

„Martin byl vzorným pacientem, takže za rok jsme mu mohli hřeb z bérce odstranit,“ vzpomíná doktor Jiří Chomiak, který sportovce tehdy operoval. „Někteří škarohlídi mu říkali, že už se na skateboardu nikdy nesveze. No a dnes je z něj mistr republiky,“ dodává Chomiak.

„Chci být lepší“

Skateboardista se zranil při srážce ve skateparku, kterou nezavinil. „Po probuzení z narkózy bylo mojí hlavní inspirací, že chci být lepší, než jsem byl předtím, a že pro to chci udělat vše, co bude možné,“ říká třicetiletý Pek. „Nejtěžší pro mě byl rozhodně první rok s železným hřebem v noze. Moje ježdění bylo velice omezené a velice bolestivé. Trpělo celé mé tělo, bylo to hodně náročné i psychicky,“ dodává jezdec.

„Zázraku“ šel Martin naproti. Díky pooperační péči a správně nastavenému tréninku vyhrál první závod před pěti lety. Letos v září pak ovládl mistrovství ČR, které se jelo na pražské Štvanici.

Kromě toho se elitní jezdec letos dostal mezi trojici Čechů, kteří se v kvalifikaci pokusí nominovat na letní olympijské hry v Tokiu 2020. Pek na olympiádu nyní trénuje čtyřikrát týdně se svým osobním trenérem Tomášem Weimannem. Snaží se také vymýšlet netradiční triky, aby přišel s něčím novým, a jeho ambicí je dostat se mezi 20 nejlepších jezdců celého světa.

Zlomenina je výjimka

Chomiak se mezitím stal přednostou ortopedické kliniky Nemocnice Na Bulovce. Svého někdejšího pacienta okamžitě poznal mimo jiné i podle jeho typické čepice.

„Setkali jsme se spolu téměř po deseti letech, bylo to krásné setkání. Byl jsem mile překvapen, jaký se z ‚pouličního‘ skateboardisty stal skutečný borec a uvědomělý sportovec,“ popisuje Chomiak. Bulovka i díky téhle zkušenosti letos v říjnu otevřela speciální centrum péče pro skateboardisty nazvané Skateboarding Medical Center.

Podle Chomiaka zranění při tomto sportu nejsou častější než u jiných sportů. „Někdo by se mohl mylně domnívat, že se jedná o značně rizikový sport, ale nejčastěji jde o pohmožděniny a drobná poranění,“ vysvětluje Chomiak.

Martin Pek byl s otevřenou zlomeninou, která málem ukončila jeho sportovní kariéru, vlastně vzácnou výjimkou.