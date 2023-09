Velmi vydařenou sobotu mají za sebou atletické týmy kolínských starších žákyň a žáků. Poté, co před týdnem postoupily z prvního a druhého místa z finále přeboru Středočeského kraje, dokázaly po výborném výkonu zopakovat stejné umístění i na mistrovství Čech, které proběhlo na bílinském stadiónu, a postoupily mezi deset nejlepších družstev na mistrovství České republiky.

Kolínští žáci a žákyně opět ukázali, že patří mezi nejlepší atlety v republice. | Foto: Jiří Tuček

Dívky zahájily svůj boj závodem na 3000 metrů chůze a v něm zcela nečekaně vybojovala 10 bodů za třetí místo Sofie Proňová, která trať absolvovala za 20:25,23 min. V soutěži oštěpařek získala 3 body za desáté místo Dominika Svinčáková, která hodila 27,54 m a 2 body vybojovala v soutěži tyčkařek Anna Belzová po skoku přes 230 cm.

Velké body nepřinesl ani běh na 800 metrů, v němž doběhla desátá Sára Herelová v čase 2:44,13 min. Zato obrovský bodový přínos na kolínské konto znamenal běh na 100 metrů překážek, v němž třetí v osobním rekordu 15,34 s proťala cíl Martina Ježková, hned za ní skončila Yvona Szitásová v čase 15,69 s, osmou příčku získala Vanessa Stachová (16,10) a 3 body za desátou příčku přidala Nela Kobiánová (16,35). Jen o malinko méně bodů přineslo finále nejkratšího sprintu, neboť Mia Plačková finišovala jako druhá za 7,98 s a jen dvě příčky a pět setinek za ní doběhla Aneta Bedrnová. V hodu kladivem si připsala jediný bodík Julie Trnečková za hod dlouhý 26,00 metrů. Mnohem větší zisk vyplynul ze soutěže dálkařek, protože v něm páté místo skokem dlouhým 516 cm vybojovala Adéla Dušková a tři body patřily za 508 cm Yvoně Szitásové. Adéla Dušková si vedla ještě lépe v běhu na 300 metrů, když v osobním rekordu 42,11 s doběhla třetí a zároveň se hodně přiblížila i nominaci na mistrovství republiky. Výrazné body za šesté místo zapsala i Vanessa Stachová, která dosáhla výkonu 43,34 s. V polovině soutěže se kolínské dívky usídlily na čele, a jak se ukázalo, už tuto pozici neopustily.

Zasloužily se o to i výškařky, protože Bianka Harandzová obsadila třetí místo, když zdolala 152 cm, a mladší žákyně Eliška Ptáčková výkonem 149 cm skončila šestá. Jedno ze dvou kolínských individuálních vítězství vybojovala v běhu na 1500 metrů překážek Kateřina Bílková (5:42,26) a ještě třetím místem ji podpořila Karolína Nedvědová (6:07,81). V běhu na 3000 metrů vyběhla 2 body mladší žákyně Kristýna Hrabánková (14:21,16) a výrazně kolínský zisk povyskočil po hodu diskem, ve kterém byla třetí Monika Vávrová (35,02) a desáté místo obsadila Dominika Svinčáková (25,52). V běhu na 200 metrů překážek sice jedna z favoritek Martina Ježková po kolizi nedoběhla do cíle, ale bodovaly sedmá Tereza Jelínková za 32,26, osmá Kateřina Bílková za 32,30 s a desátá Michaela Kroužilová za 33,74 s. Kvalitu předvedla kolínská děvčata i v běhu na 1500 metrů, v němž čtvrtý nejrychlejší čas 19,33 s předvedla Mia Plačková, sedmá doběhla Aneta Bedrnová (19,68), desátá Martina Ježková (19,88) a jedenáctá Vanessa Stachová (19,89). Druhé kolínské vítězství přidala vzápětí Veronika Beránková, která soupeřky v pomalejším závodě předčila závěrečným finišem v čase 5:13,17 min., a sedmá doběhla Simona Grumlová (5:40,92). Ve vrhu koulí skončila do třetice desátá Dominika Svinčáková (9,22). Vítězství kolínských dívek stvrdily závěrečné štafety. Na 4x60 metrů čtveřice Bedrnová, Plačková, Szitásová, Kobiánová zvítězila v rychlém čase 30,44 s a kvarteto na 4x300 metrů Beránková, Bílková, Nedvědová, Jelínková doběhla pátá za 3:07,44 s.

Výsledek mistrovství Čech: 1. Sokol Kolín-atletika 234, 2. Atletika Líbeznice 196, 3. AC Turnov 148,5, 4. TJ Klášterec nad Ohří 128, 5. Lokomotiva Beroun 118, 6. Atletika Chrudim 116, 7. ŠAK Pardubice, Benešovka 107, 8. AC Slovan Liberec Žákyně 106,5, 9. SK Dobruška 99, 10. TJ Svitavy 90, 11. AK Slovan Duchcov 85, 12. Sokol Hradec Králové 73.

I soutěž žáků začala závodem na 3000 metrů chůze, v němž dva body získal Matěj Höfner v čase 22:46,54 min. a jeden bod Adam Křižka za 24:48,09 min. V běhu na 800 metrů zabodoval šesti body Jan Šmejkal (2:17,25) a pěti body Matěj Čup (2:18,11). Výrazně akcie kolínského týmu stouply po hodu kladivem. V něm vyhrál aktuálně vedoucí závodník českých tabulek Antonín Adam výborným výkonem 58,72 m a velmi kvalitní osobní rekord si hodil také druhý Josef Pazdera výkonem 53,18 m, kterým se dostal na čtvrtou příčku v tabulkách. Na 100 metrů překážek finišoval na čtvrtém místě Marek Převrátil v čase 14,46 s a hned za ním skončil Vojtěch Kofroň za 14,51 s. Ve finále na 60 metrů vybojoval 9 bodů Ondřej Musil časem 7,78 s, v B finále pak 6 bodů Lukáš Sauer (7,68) a 2 body Josef Košata (8,01). V hodu oštěpem bodoval Ondřej Kubelka, který obsadil desáté místo výkonem 37,44 m. Běh na 300 metrů se nejvíce vydařil Lukáši Erbanovi, který v osobním maximu 37,67 s doběhl třetí, tři body přidali i jedenáctý Martin Hovorka (39,75) a dvanáctý Ondřej Musil (39,84). I Lukáš Hořejš si v běhu na 1500 metrů překážek vyběhl osobní rekord 4:59,73 min., kterým obsadil šestou příčku. V polovině soutěže bylo jasné, že chlapci z A.C. TEPO Kladno jednoznačně kráčí za vítězstvím a že o zbylé medaile a tím i postup si to rozdají v druhé části kolínští žáci s oběma pardubickými týmy.

Ve vrhu koulí navýšil kolínský součet šestý Antonín Adam, který poslal náčiní na 12,60 m. O bod méně přinesl skok daleký, kde bodoval v osobním rekordu 601 cm Vojtěch Kofroň. Jedenáctibodový zisk přinesl skok o tyči, v němž čtvrtý Lukáš Meloun překonal 301 cm a jedenáctý Ondřej Kubelka 241 cm. V nejdelším běžeckém závodu na 3000 metrů doběhl pátý Václav Teplý za 11:13,72 min. a získal 8 bodů. Své druhé čtvrté místo vybojoval v běhu na 200 metrů překážek Marek Převrátil časem 28,31 s a v běhu na 150 metrů bodovali jak osmý Lukáš Sauer (18,21), tak jedenáctý Lukáš Erban (18,32) a dvanáctý Adam Křižka (18,34). V tu chvíli ale klesli kolínští žáci v tabulce na nepostupové místo, naštěstí však přišel hod diskem. V něm předvedl třetí nejlepší český výkon letošního roku Josef Pazdera, který osobním maximem 56,73 m vyhrál, osobní rekord posunul na 46,07 m i třetí Antonín Adam a 5 bodů získal i Ondřej Kubelka výkonem 36,45 m. Do závěrečných štafet šli kolínští atleti na druhé příčce s náskokem 13 a 15 bodů na oba pardubické celky a o úspěch se už nenechali připravit. Sestava Onufer, Šmejkal, Křižka, Bašista obsadila na 4x60 metrů v čase 29,03 s čtvrtou příčku a čtveřice Hovorka, Erban, Bašista, Převrátil doběhla na 4x300 metrů dokonce na druhém místě za 2:37,84 min. Kolínští žáci tak vybojovali stříbrné medaile a do finále mistrovství ČR, které proběhne za tři týdny v Praze, doprovodí vítězná děvčata.

Výsledek mistrovství Čech: 1. A. C. TEPO Kladno 312, 2. Sokol Kolín-atletika 206, 3. ŠAK Pardubice, Benešovka 180, 4. AC Pardubice 180, 5. AC Mladá Boleslav 134, 6. LIAZ Jablonec nad Nisou 119,5, 7. AC Turnov 83,5, 8. Spartak Čelákovice 81, 9. SK Nové Město nad Metují 76, 10. Lokomotiva Trutnov 53, 11. USK PROVOD Ústí nad Labem 37, 12. TJ Klášterec nad Ohří 33.

