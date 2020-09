Teprve čtrnáctiletý vrhač do finále proti většinou o rok starších soupeřům pronikl hned v první disciplíně mistrovství, kterou byl hod kladivem. Závod mu sice nevyšel podle představ, když se nedostal za čtyřicetimetrovou hranicí, ale hod dlouhý 39,58 m znamenal finálové osmé místo.

Do osmičky tentokrát nepronikly ani štafety na 4x60 metrů. Ta chlapecká bez svého nejrychlejšího člena zraněného Jiřího Synka dosáhla v sestavě Pernica, Novák, Peroutka, Rosenberger času 28,50 s, a to stačilo na 9. místo, dívčí kvarteto Cardová, Bébrová, Schederová, Sahulková doběhlo dokonce v novém kolínském rekordu 30,17 s rovněž deváté. O vyrovnanosti dívčí soutěže svědčí, že přitom kolínské štafetě chybělo k medaili jen 42 setin.

Deváté místo obsadil také výškař Matyáš Čudlý, kterému se nepodařilo zopakovat výkon 185 cm z minulého týdne, který by v Třinci stačil na medaili, a zdolal o 10 centimetrů méně. Marek Nedvěd si překonal v běhu na 1500 metrů překážek osobní rekord časem 4:56,57 min. a doběhl dvanáctý, Barbora Štěrbová zaběhla s nedovolenou podporou větru v zádech 100 metrů překážek za 14,95 s a obsadila celkové 14. místo a Matěj Novák absolvoval svůj rozběh na 300 metrů za 38,53 s a to znamenalo 16. pozici. Ve své druhé disciplíně, hodu diskem, skončil Vojtěch Otta sedmnáctý výkonem 35,90 m, Matěj Rosenberger dosáhl v rozběhu na 60 metrů času 7,52 s, a to jej zařadilo na 18. příčku.

V nedělním programu přece jenom finálová umístění přibyla. Nejlépe si vedla štafeta dívek na 4x300 metrů, která ve složení Klára Cardová, Barbora Štěrbová, Amálie Schederová a Adéla Sahulková překonala o více jak pět sekund (!) časem 2:49,49 min. kolínský historický rekord a obsadila 5. místo. Škoda jen, že děvčata neběžela v běhu se čtyřmi nejlepšími štafetami, na čtvrtou příčku jim chyběly jen čtyři setiny a na medaili něco málo přes vteřinu.

Na samotný závěr finálové osmičky se probojovali také Matěj Rosenberger v běhu na 150 metrů, který postoupil do finále časem 17,58 s až ze čtvrtého místa v nejrychlejším rozběhu a tento čas ve finále o pět setinek vylepšil, ale stačilo to opět na 8. místo. Na této pozici doběhl také v běhu na 3000 metrů Marek Málek, který si vylepšil osobní rekord na 10:27,44 min.

Velkou smůlu měla v rozbězích na 150 metrů Adéla Sahulková. V osobním rekordu 19,26 s obsadila dělené sedmé místo, a tak vzhledem k tomu, že atletický ovál má jen osm drah, muselo se o tom, která ze závodnic v plichtě postoupí. Nerozhodly ani tisíciny sekundy, a proto musel přijít ke slovu los, lépe řečeno kostky. Zatímco Adéle padla smolná jednička, její soupeřka hodila trojku a podívala se do finále.

V běhu na 200 metrů překážek překonala Barbora Štěrbová časem 30,56 s kolínský rekord Kláry Pokorné a vyneslo jí to 13. místo, Klára Pokorná pak zaběhla čas 31,11 s a skončila na 19. pozici. Klára Cardová zaběhla 150 metrů za 19,97 s a obsadila 22. místo.

Kolínští žáci tedy získali na letošním šampionátu čtyři umístění v prvé osmičce, což je ve srovnání s uplynulými roky slabší výsledek, který jen dokumentuje velký nárůst konkurence v této kategorii.