Za nádherného atletického počasí hostil břeclavský stadión poslední letošní šampionát na dráze - mistrovství České republiky žactva. Na něj se svými výbornými výkony do konkurence více než šesti stovek mladých atletů ze 147 českých a moravských klubů prosadilo v individuálních disciplínách 19 kolínských závodníků a další se představili ještě ve štafetách. A Kolíňáci byli jaksepatří vidět.

Ilustrační foto. | Foto: Zdeněk Hejduk

Hned první disciplína prvního dne bojů byla z kolínského pohledu hodně zajímavá, neboť v hodu kladivem se představili Antonín Adam, držitel letošního nejlepšího českého výkon, a Josef Pazdera, který se těsně před šampionátem dostal v tabulkách na třetí místo.

Býchory nezvládly ani druhé derby. Pečkám vystřelil tři body Holub

Závod ale nezačal pro oba Kolíňáky nejlépe. V první sérii si totiž výborným hodem 56,17 m vyrovnal osobní maximum vítkovický Václav Hranický, a hodil tak všem soupeřům pomyslnou rukavici. Naopak první hod Antonína Adama, který nastupoval jako poslední v pořadí, skončil v ochranné kleci a napoprvé "nezaložil" ani Josef Pazdera. Tomu se nevyvedl ani druhý pokus dlouhý 42,79 m, což nezajišťovalo finálové pokusy. Naopak Antonín Adam byl napodruhé úspěšný a hodem 56,37 m se dostal těsně do vedení. Josef Pazdera se nakonec do finálové osmičky probojoval třetím "zajišťovacím" hodem na jednu otočku, dlouhým 47,76 m. Všechno rozhodla čtvrtá série. Josef Pazdera se v ní dostal na 51,27 m, a jak se ukázalo, tento výkon stačil na konečnou čtvrtou příčku. Na bronzovou medaili bylo třeba hodit ještě o téměř čtyři metry dál. Jako poslední nastoupil ke čtvrtému pokusu Antonín Adam a hod se mu technicky náramně vydařil. Hlavice kladiva se do trávníku zaryla až ve vzdálenosti Antonínova osobního rekordu 60,71 m a o mistru České republiky bylo rozhodnuto! Vedle zlaté medaile kolínský kladivář vybojoval i nominaci na mezistátní utkání Česká republika - Chorvatsko - Slovinsko - Maďarsko - Slovensko, které se uskuteční v sobotu 23. září v Trnavě a kam jej bude doprovázet jako členka reprezentační výpravy i jeho trenérka Klára Tučková. O kvalitě letošního kladivářského závodu svědčí i to, že loni na titul stačilo přehodit 53 metrů a na bronz dokonce ještě o devět metrů méně!

Jako druzí z kolínské výpravy zaklekli do bloků překážkářky a překážkáři v běhu na 100 metrů. V závodě žákyň si velmi dobře vedla Martina Ježková. Ta se mezi 24 nejlepších českých závodnic dostala až ze zadních pozic, ale v mistrovském závodě si zaběhla osobní rekord 15,23 s, ve svém rozběhu skončila na čtvrté příčce a v konečném hodnocení jí patřilo velmi kvalitní 11. místo. Druhá kolínská zástupkyně Yvona Szitásová proťala cílovou rovinu v čase 15,66 s a celkově skončila osmnáctá. Dvojnásobné zastoupení měla kolínská atletika i mezi žáky. Smůlu měl Vojtěch Kofroň. V silném protivětru o síle více než 2 m/s si dokázal vylepšit osobní maximum na 14,22 s a od finálové osmičky jej na nepopulárním devátém místě dělily pouhé tři setinky. Marku Převrátilovi se už dařilo méně a čas 14,55 s pro něj znamenal 16. příčku.

Hned po překážkářích zaklekli na start nejkratšího běhu na 60 metrů sprinteři a sprinterky. I tady měla kolínská atletika dvojnásobné zastoupení mezi 24 nejrychlejšími Čechy v obou kategoriích. A především dívky si vedly skvěle. V prvním rozběhu v protivětru 1,4 m/s si výborně s tratí poradila Mia Plačková, která proběhla cílem v čase 7,89 s jako druhá a zajistila si přímý postup do finále. Aneta Bedrnová měla při protivětru 0,3 m/s o něco přívětivější podmínky a dokázala je přetavit v čas 7,91 s a jasný finálový postup z vítězné pozice. V závodě chlapců měl smůlu na podmínky Štěpán Holeček. Tomu foukl nesmírně silný protivítr 2,6 m/s a odfoukl mu setinky potřebné k postupu, neboť sprinteři ve třetí rozběhu běželi dokonce s větrem v zádech. Štěpán Holeček tak skončil ve svém rozběhu čtvrtý za 7,51 s a celkově mu patřilo 14. místo. Druhý kolínských zástupce Jan Šmejkal běžel za 8,02 s a skončil na 24. místě.

Oslabené Plaňany daly venku čtyři góly, přesto nebodovaly

Ve své druhé disciplíně, skoku dalekém, startoval poté Vojtěch Kofroň. Nejdále dolétl na 591 cm a obsadil 12. příčku. V další technické disciplíně, hodu diskem, se představila Monika Vávrová, která měla velmi dobré výchozí postavení, když jí tabulkově patřila čtvrtá příčka ze startujících závodnic. Monice se ale její první start na vrcholném podniku nevydařil. Dostala se jen těsně za hranici 30 metrů na 30,46 m, na finále jí chyběly tři metry a obsadila 13. pozici. Útěchou jí může být, že i toto umístění jí zaručilo pro příští rok místo ve středočeském atletickém sportovním centru mládeže.

V průběhu závodu diskařek se odehrál finálový závod na 60 metrů žákyň s dvojnásobnou kolínskou účastí. Opět v silném protivětru se bojovalo velmi vyrovnaně a těsně vedle sebe doběhly i kolínské sprinterky. Aneta Bedrnová obsadila časem 8,00 s pátou příčku a hned za ní doběhla Mia Plačková za 8,03 s.

Ještě lépe se zadařilo v běhu na 1500 metrů Veronice Beránkové. Ta se hned po startu zařadila na šestou pozici do vláčku za největší favoritky a před závěrečným okruhem se ještě o jedno místo posunula. Na metě 350 metrů před cílem ale zaútočila trojice největších favoritek s osobními rekordy o více než 10 sekund rychlejšími než Veronika. Ta už tento nástup zachytit nedokázala, ale posunula se ještě na čtvrté místo, které v cílové rovince v čase 5:05,01 min. uhájila.

Překvapivě výborně si kolínští reprezentanti vedli v rozbězích na 300 metrů. Nejprve Adéla Dušková, která se do sestavy 24 nominovaných protlačila až osobním rekordem zaběhnutým před týdnem v Bílině, se poprvé v kariéře dostala časem 41,93 s pod 42 sekund a vzhledem k tomu, že na břeclavském stadiónu je pouze šestidráha, vybojovala si tímto časem postup do nedělního finále B o 7.-12. místo. Poté si skvěle vedl Lukáš Erban. Ten se dokonce v závěrečných metrech svého rozběhu dokázal protlačil v čase 37,67 s na první místo, zajišťující přímý postup do finále A.

Další disciplínou s medailovým želízkem v ohni byl hod diskem, v němž startovala stejná dvojice kolínských atletů jako v hodu kladivem, jen s opačnými ambicemi, neboť Josef Pazdera nastupoval k závodu z bronzové pozice v tabulkách. Disciplína, která slibovala drama především v souboji tří nejlepších českých diskařů, jejichž osobní rekordy dělily tři metry, nakonec ale žádné velké drama nepřinesla. Vše rozhodl hned prvním pokusem dlouhým 56,33 m jablonecký Novotný, kterého už nikdo překonat nedokázal. Svěřenec Tomáše Prajsnera Josef Pazdera začal nezdařeným pokusem, ale hned ve druhé sérii si hodem 51,51 m jasně zajistil finálovou účast a průběžnou třetí příčku. Postupně jednotlivými hody na vzdálenosti přidával, ale ani závěrečný pokus 53,71 m jej z bronzové příčky už neposunul. I tak se ale samozřejmě jedná o veliký úspěch teprve čtrnáctiletého závodníka. Druhý kolínský zástupce Antonín Adam vybojoval třetím hodem 41,70 m účast v osmičlenném finále, kde se ještě dokázal zlepšit na 43,40 m a obsadil po zisku kladivářského titulu kvalitní šestou příčku. I o kvalitě této disciplíny svědčí to, že v loňském roce by Antonínův výkon bral medaili!

Ptáček: Hra byla po celý zápas plná nepřesností a ztrát

Ve skoku o tyči bojoval Lukáš Meloun a v soutěži si pořádně zaskákal. Nejprve sice napoprvé zdolal 275 cm, ale na 295 cm už potřeboval skoky dva a na 310 cm se zachraňoval až třetím úspěšným pokusem. Stejně tak se mu vedlo na výšce 320 cm a následných 300 cm už bylo nad jeho síly. Právě horší zápis jej odsunul na konečnou 15. příčku.

V závodě chodkyň na 3000 metrů startovala překvapivě Sofie Proňová. Ta se této disciplíně začala věnovat teprve nedávno kvůli potřebným bodům pro tým žákyň v mistrovství Čech. Tam ale zašla čas, který ji nominoval mezi 18 nejlepších českých chodkyň a na horkém břeclavském tartanu dokázala svůj výkon z Bíliny ještě o více než minutu zlepšit. Nový osobní rekord 19:22,93 min. jí vynesl velmi kvalitní 12. místo.

Sobotní pořad zakončily štafety na 4x60 metrů, tradičně parádní kolínská disciplína, což se projevilo i tentokrát. Kvůli podivnému nalosování 24 štafet, kdy nejrychlejší kvarteta neběžela v jednom běhu, ale každé v běhu jiném, startovaly kolínské dívky v sestavě Vanessa Stachová, Adéla Dušková, Mia Plačková a Aneta Bedrnová až v posledním závodě. To už věděly, že na bronzovou medaili je třeba běžet rychleji, než letos dokázaly, a to za 30,11 s, na stříbro že je třeba pokořil čas 29,69 s a zlato že drží štafeta Zlína za 29,39 s. Kolínské sprinterky si velmi dobře předávaly a v cílové rovince finišovala Aneta Bedrnová s velkým náskokem. Cílem prolétla s rukou nad hlavou a časomíra se zastavila na čase 29,65 s, což je nový kolínský historický rekord a především stříbrná medaile pro kolínský výběr!

Medailové ambice měla i chlapecká sestava Adam Křižka, Lukáš Sauer, Ondřej Musil a Štěpán Holeček. Ta startovala v běhu číslo 3, v němž doběhla na druhém místě v čase 27,88 s a v součtu časů prvních tří běhů jí patřila bronzová pozice. K smůle kolínských žáků ale poslední běh přinesl vítězství kvarteta Olomouce v čase 27,80 s, a kolínská štafeta tak skončila čtvrtá jen 8 setin od bronzu.

První den šampionátu se kolínským barvám nadmíru vydařil. Kolínští reprezentanti zkompletovali po titulu Antonína Adama, stříbru dívčí štafety a bronzu Josefa Pazdery kompletní medailovou sbírku a v medailovém pořadí všech klubů jim patřila velmi lichotivá příčka. Navíc zásluhou Veroniky Beránkové, Josefa Pazdery a štafety žáků přidali tři čtvrtá místa, Aneta Bedrnová byla pátá, Antonín Adam a Mia Plačková šestí a na finálové umístění do 6. příčky měl zaděláno i Lukáš Erban.

Kolín po třech porážkách zabral. Vyzrál na Mladou Boleslav

Druhý prosluněný den šampionátu zahájily z kolínského pohledu rozběhy na 200 metrů překážek. Zatímco v závodě děvčat se Martině Ježkové zdaleka nedařilo tak, jako na sobotní poloviční trati, a časem 31,62 s obsadila 21. příčku, v závodě chlapců si skvěle vedl Marek Převrátil. Ten totiž i přes kolizi s poslední překážkou dokázal v čase 27,32 s svůj čtvrtý rozběh vyhrát, a zajistil si tak účast ve finálové šestici.

A potom už přišla čtvrtá kolínská medailová radost. Postarala se o ni v běhu na 1500 metrů překážek teprve čtrnáctiletá svěřenkyně Dominika Holuba Kateřina Bílková. Ta se od startu nebojácně zařadila hned za dvě největší favoritky a už za polovinou trati se v závodě začalo rozhodovat. Kateřině se sice začala vzdalovat vedoucí dvojice, ale zároveň ona se začala vzdalovat všem svým pronásledovatelkám a tento odstup si dokázala udržet až do cíle, který proťala v novém velkém osobním i kolínském historickém rekordu 5:26,03 min. a vybojovala bronzovou medaili! Druhou zástupkyní kolínské atletiky v tomto závodě byla Karolína Nedvědová. Ta ale nastupovala po prodělané viróze a její čas 6:11,30 min. nestačil na lepší než 17. příčku a o jedno místo jí tak uniklo zařazení do ASCM.

Velmi dobře si vedl na stejné trati také Lukáš Hořejš. I on se probojoval do sestavy 18 nejlepších českých běžců na 1500 metrů překážek až vylepšením osobního rekordu týden před šampionátem, ale mistrovský závod se mu podařil. Znovu výrazně posunul své osobní maximum na 4:53,22 min., a to mu vyneslo kvalitní 11. příčku a zařazení do ASCM pro rok 2024.

Jako další kolínští zástupci zaklekli do bloků sprinterky a sprinteři v běhu na 150 metrů. Výborně si vedla Aneta Bedrnová, která v protivětru 1,4 m/s dokázala opět s rukou nad hlavou ve svém rozběhu za 19,17 s triumfovat a postoupit do finále A. Méně se už dařilo Mie Plačkové, která zaběhla čas 19,43 s a obsadila konečné 16. místo. V závodě žáků se představil Štěpán Holeček, jenž ve svém rozběhu skončil třetí v čase 17,75 s, což znamenalo, že obsadil 13. příčku a od postupu do B finále jej dělilo pět setinek.

Poté již přišly na řadu finálové běhy na 300 metrů. V B finále dívek se v boji o 7.-12. místo předvedla další teprve čtrnáctiletá kolínská sprinterka Adéla Dušková, která svedla se svými soupeřkami vyrovnanou bitvu a cílem proběhla o jedinou setinku za svým necelý den starým osobním rekordem v čase 41,94 s na celkové výborné 10. příčce. Hned po ní zaklekl do bloků finálového závodu A Lukáš Erban. Ten si v šesté dráze vedl výborně, zaběhl čas 37,69 s a pátým místem přidal na konto kolínské výpravy další vynikající finálové umístění.

Kolínští Kozlové marně dotahovali. Rozhodla první třetina

V rychlém sledu následovala další dvě kolínská finále. O to první se postaral v běhu na 200 metrů překážek Marek Převrátil. Ten startoval z poslední šesté dráhy, zaběhl čas 27,55 s, tedy o malinko pomalejší než v rozběhu, a ten mu vynesl zatím největší kariérní úspěch - pátou příčku. Jen o pár minut později se ve stejné dráze finále na 150 metrů představila Aneta Bedrnová. Ta zaostala časem 19,02 s jen o dvě setiny za svým osobním maximem a bylo z toho šesté místo mezi českou absolutní elitou.

Velmi úspěšné kolínské představení podtrhly v závěrečné disciplíně štafety na 4x300 metrů. Dívčí kvarteto ve složení Adéla Dušková, Martina Ježková, Vanessa Stachová a Mia Plačková bylo nalosováno až do posledního čtvrtého běhu a v něm doběhlo na čtvrté příčce v čase 2:49,47 min. To znamenalo v celkovém pořadí všech čtyř běhů výsledné šesté místo. Ještě o stupínek lépe dopadla chlapecká štafeta, která v sestavě Lukáš Erban, Martin Hovorka, Ondřej Musil a Štěpán Holeček zaostala časem 2:33,65 min. na pátém místě jen vteřinu za bronzovou medaili a 24 setin za kolínským historickým rekordem.

V neděli přidali kolínští mladí atleti díky Kateřině Bílkové jednu bronzovou medaili, zásluhou Marka Převrátila, Lukáše Erbana a štafety na 4x300 metrů žáků tři pátá místa a díky Anetě Bedrnové a štafetě žákyň na 4x300 metrů dvě šesté příčky. Celková kolínská bilance tak byla jedna zlatá, jedna stříbrná a dvě bronzové medaile a k tomu 11 umístění v elitní osmičce.

Ze 147 klubů alespoň jednu medaili získalo 67. Podle kvality medailí obsadil Sokol Kolín -atletika 12. příčku, když nejúspěšnější byla se třemi zlatými Jiskra Ústí nad Orlicí. Vedle mladoboleslavských atletů, kteří vybojovali šest cenných kovů, ale už pouze závodníci z Kladna a Poruby dokázali získat stejně jako kolínští čtyři medaile. Pro Kolín je nejzajímavější pohled na olympijské bodování nejlepší osmičky ze všech disciplín, protože z tohoto hlediska, ukazujícího šíři špičky, byli kolínští žáci a žákyně naprosto dominantní. Vybojovali celkem patnáctkrát místo ve finále, zatímco druhá nejúspěšnější Slavia Praha získala finálových míst devět. V bodovém vyjádření získal Kolín 70 bodů, druhá Mladá Boleslav 44 a třetí Opava 40. Doufejme, že v příští sezóně mladí kolínští závodníci na tento výborný ukazatel počtu talentovaných závodníků naváží dalším výkonnostním růstem.

Český Brod se na sedmý pokus dočkal. Už není poslední