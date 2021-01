Bývalý ústecký basketbalista Devante Wallace si drtivou výhru Kolína na palubovce Slunety užil. Sám k ní pomohl 20 body, po zápase si neopomněl rýpnout do vedení, s nímž se před dvěma lety nerozešel v dobrém. "Trenéra ale respektuji a většina hráčů jsou stále mými přáteli, takže současná situace Slunety mě mrzí," prohlásil přesto po zápase.

Devante Wallace (v modrém) v dresu Kolína v zápase proti ústecké Slunetě | Foto: Deník / Karel Pech

"Žádné speciální pocity jsem při návratu do této haly necítil. Byl to prostě jen další zápas, který jsme potřebovali vyhrát," rozhovořil se výtečný střelec po utkání o svých pocitech. Když ústeckou halu opouštěl naposledy, nebylo to v dobrém. S vedením klubu se tehdy výrazně nepohodl, asistovat údajně musela i přivolaná policie.