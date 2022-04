„Nevěděli jsme, co máme hrát. Opět jsme se nedostávali k jednodušším střelám a neměli takové procento trojek, jako jsme měli v sezoně. Pokud si nepomůžeme trojkami, tak je to pro nás problém,“ řekl trenér Kolína Miroslav Sodoma.

FOTO: Fantom Číž zaznamenal proti Ústí 35 bodů. Kolín vede 1:0

„Musím vzdát hold všem svým hráčům, těm co byli na hřišti i na lavičce, protože ve třetí čtvrtině to s námi vypadalo, že dostaneme výprask a pojedeme domů. My jsme se ovšem nevzdali, neskutečně jsme zabojovali a zápas otočili. Myslím si, že nám toto vítězství hodně pomůže i v následujících utkáních série. Těšíme se na další utkání,“ uvedl trenér Ústí Jan Šotnar.

Vypadalo to na pohodové vítězství. Kolín dlouho vedl a udržoval si dostatečný odstup. Na konci 25. minuty vedl o čtrnáct bodů (58:44). Vedení ale neudržel. Ústí během deseti minut nepříznivý výsledek otočilo (67:69). Rozhodoval závěr, kde si hlavní slovo vzali Martin a Autrey. Především díky nim dospělo dramatické utkání do prodloužení.

V něm hosté navázali na závěrečné pasáže z konce čtvrté čtvrtiny a v pětiminutovém nastavení dominovali.

Autrey dal celkem 29 bodů, kapitán Ladislav Pecka zaznamenal 13 bodů a 12 doskoků. V domácím dresu se tentokrát tolik neprosadil Adam Číž, který v prvním zápase nastřílel devět trojek a 35 bodů. Tentokrát proměnil jen pět pokusů z pole a dostal se na 13 bodů. Lídrem Kolína byl Pavol Lošonský se 17 body.

„Byl to pro nás velmi náročný fyzický zápas, bohužel to nedopadlo, jak jsme si přáli. V závěru nám došly síly. Petráš se vyfauloval a šlo to s námi z kopce. Nedokázali jsme si pohlídat náskok, který jsme získali a v závěru jsme to nedokázali nabrat zpět v náš prospěch,“ posteskl si nejlepší střelec Kolína Pavol Lošonský.

„Do utkání jsme nevstoupilo úplně ideálně. První poločas jsme nehráli vůbec podle našich představ, ale naštěstí jsme se ve druhém poločase do toho vrátili s obrovskou energií a díky tomu jsme vyhráli,“ oddechl si křídelní útočník Ústí Johan Haiblík.

Série se nyní přesouvá na sever Čech, kde se bude hrát 19. a 20. dubna.

„Věřím, že se na další zápas lépe připravíme a sérii nakonec zvládneme. V tuto chvíli víme, že se budeme vracet do Kolína. Potřebujeme minimálně jednou sebrat soupeři výhru u nich doma,“ podotkl Miroslav Sodoma.

Body: Lošonský 17, Petráš 16, Číž 13, Jelínek 11, Martin 10, Křivánek 9, Mareš 7, Novotný 3 – Autrey 29, Svejcar 17, Pecka 13, Spencer 12, Joseph 10, Johnson 8, Fait 3, Haiblík 2. Rozhodčí: Matějek, Salvetr, Scholze. Trojky: 32/8:22/7. Střelba 2 body: 47/28:47/31. TH: 7/6:18/11. Doskoky: 35:40. Chyby: 18:16. Diváků: 628. Průběh: 21:17, 44:37, 65:58, 79:79. Stav série: 1:1.

