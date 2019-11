„Trápí nás obrana, zejména pak pod naším košem. V tomto ohledu se musíme zlepšit,“ podotkl trenér Kolína Pavel Beneš.

Přitom to v derby na takový výprask nevypadalo. Ještě do půlky třetí čtvrtiny byl Kolín vyrovnaným soupeřem, občas se dostal i do vedení. Pak se však Kolín dopustil pár chyb a Pardubice odskočily na dvouciferný rozdíl.

„Byli jsme připraveni na to, že je tu atypické prostředí. I ostatním týmům se tady hraje docela špatně. Chtěli jsme hlavně běhat, a to se nám dařilo. Řekl bych, že konečný výsledek neodpovídá průběhu zápasu. Podle mě to byl vyrovnaný zápas,“ řekl autor 26 bodů Pardubic David Škranc.

Medvědi se ale nevzdali. Opět ukázali, že mají bojovné srdce a začali stíhací jízdu. Po trojce Richardsona byl rozdíl ve skóre pouze tříbodový. Do konce utkání zbývalo čtyři a půl minuty.

Hráči Kolína, kteří nastoupili bez nemocného elitního rozehrávače Adama Číže, byli v euforii. Ta jim ale vydržela pouze chvíli. Hosté během pár okamžiků přepnuli na vyšší rychlostní stupeň a Polabské derby nakonec vyhráli o 21 bodů.

„Kromě první čtvrtiny jsme celý zápas tvořili jednu individuální chybu za druhou, bohužel,“ posteskl si Pavel Beneš.

„Neodvedli jsme dobrou práci, nevytvářeli jsme žádný tlak, nebyli jsme agresivní. Měli jsme devatenáct ztrát na osmnáct asistencí, to není dobrá statistika. V příštích zápasech se musíme zaměřit zejména na obranu,“ konstatoval kolínský rozehrávač Benjamin Richardson.

„Jsme rádi za výsledek. Kolín vyhrál první čtvrtinu. Ve druhé jsme hráli na mě trochu defenzivně, ale dali jsme několik rychlých bodů a získali vedení. Ve třetí čtvrtině jsme hráli pěkný basket, s výjimkou asi tak třech minut, kdy se Kolín dostal zpět do zápasu. Ve čtvrté čtvrtině jsme hráli také dobře a dovedli zápas k vítězství,“ řekl trenér Pardubic Kenneth Scalabroni.

Hvězdami utkání byli David Škranc, který si 26 body (trojky 6/5) vylepšil kariérní maximum a zejména Tomáš Vyoral, jenž zaznamenal 43 bodů (trojky 7/7), což je rekord sezony a devátý nejlepší výkon NBL od roku 1999.

„Celý zápas jsme se potýkali s individuálními chybami v obraně. Chtěli jsme vytlačit hru nad tříbodový oblouk, tak, aby hráči stříleli pod tlakem. Ale skutečnost, že Vyoral to měl 7/7 a Škranc 6/5, tak to je ostuda našich hráčů, že nebyli schopni k těm hráčům rychleji přistoupit. Upozorňovali jsme je na to, že se to může stát,“ zlobil se Pavel Beneš.

Kolín se v tabulce nejvyšší soutěže propadl na předposlední jedenácté místo, Pardubice jsou třetí. První polovinu základní části zakončí Medvědi v pátek 22. listopadu ve Svitavách.

Body: Igrutinovic 20, Vukosavljević 18, Granić 12, Machač 10, Krefft 9, Richardson 9, Kolář 6 – Vyoral 43, Škranc 26, Kohout 12, Nečas 8, Švrdlík 7, Půlpán 6, Slanina 3. Rozhodčí: Kec, Pokorný, Kubiš. Střelba 2 body: 37/25:43/24. Trojky: 17/7:29/15. TH: 21/13:18/12. Doskoky: 31:26. Chyby: 16:20. Diváků: 611. Čtvrtiny: 23:21, 18:27, 22:28, 21:29. Hráč utkání: Tomáš Vyoral (P).