Vynikající kolínský rekord Štěpána Hampla

Ve středu 17. července proběhla tradičně skvěle obsazená Velká cena Tábora. Před mistrovstvím České republiky mužů a žen se na ní předvedli i někteří kolínští závodníci, kteří se na vrchol tuzemské sezony do Brna chystají. Skvěle vyšla tato prověrka především Štěpánu Hamplovi, který si vynikajícím vylepšením kolínského historického rekordu na 100 metrů výrazně vylepšil náladu po nedávném ME mužů a žen do 22 let.

Ilustrační foto. | Foto: www.pixabay.com

Ve výborně obsazeném závodě dosáhl svěřenec Antonína Morávka vynikajícího času už v rozběhu, v němž sprinterům pomohl ideální vítr o povolené síle 1,8 m/s a ve kterém Štěpán Hampl proťal cílovou čáru jako druhý za 10,36 s, čímž vylepšil svůj osobní rekord o plných 12 setin! O kvalitě tohoto času svědčí to, že se jedná o 14. nejrychlejší český čas všech dob a v kategorii mužů do 22 let dokonce čas osmý! Ve finále pak Štěpán vybojoval za čas 10,45 s čtvrté místo, když podlehl jen letošnímu halovému mistru Evropy Slováku Jánu Volkovi, letos nejrychlejšímu Čechu Janu Velebovi a o dvě setiny Britu Theo Etiennovi. Vítězství si z táborského mítinku odvezla tyčkařka Zuzana Pražáková, která překonala laťku ve výši 398 cm. Druhou příčku vybojovala v trojskokanském sektoru Šárka Vachta skokem dlouhým 12,47 m, druhý byl i koulař Pavel Krejča za 14,49 m a na stejně jako Štěpán Hampl na čtvrtém místě skončil ve skoku vysokém Matyáš Dalecký, který zdolal 211 cm.

Autor: Jiří Tuček