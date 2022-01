„Po vydřené výhře v Ostravě se před domácími fanoušky chceme prezentovat v daleko lepším světle, zejména co se týče naší útočné fáze. Výkony Děčína v posledních utkáních jsou obdivuhodné, ovšem my uděláme vše pro to, abychom utkání dovedli do vítězného konce a mohli tak pomýšlet na udržení čtvrtého místa v tabulce,“ řekl kolínský asistent Filip Rytina.