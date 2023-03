Basketbalisté Kolína nenavázali na vítězství nad mistrovským Nymburkem a v dalším kole nadstavbové části skupiny A1 prohráli v Ostravě 84:86.

Z utkání 9. kola NBL BC Kolín - Ostrava (96:87). | Foto: David Kratochvíl

„Rozhodla první čtvrtina a nástup do zápasu, kdy jsme to absolutně nechytli. Domácí si s námi dělali, co chtěli. Sice jsme se dokázali vrátit, ale nějaké síly to stálo. Pak už rozhodoval každý koš a domácí hnáni skvělým publikem rozhodli zápas. My jsme se ještě v samotném závěru dostali zázračnou střelou do utkání, mohli jsme to ještě strhnou na sebe, ale tam už to je loterie. Bohužel asi smolná prohra, ale díky začátku a první čtvrtině zasloužená,“ přiznal trenér Kolína Adam Konvalinka.

Býchory zaskočily favorita. Z Nymburka si přivezly bod

„Pro nás je to důležité vítězství. Bylo to ale nesmírné náročné utkání,“ podotkl trenér Ostravy Adam Choleva.

Kolín od začátku nestíhal tempu soupeře, brzy také prohrával dvouciferným rozdílem. Pak se probral a začal ztrátu dohánět. Zlepšil obranu, skóroval z druhých šancí a o poločase prohrával pouze o tři body.

Od tohoto okamžiku to bylo drama. Každý koš byl důležitý. Rozhodl dramatický závěr. Kolín prohrával 78:86, půl minuty před klaksonem po šestkách a také trojce Číže se vrátil do zápasu. Když pak Radukič minul, mohli Medvědi zvrátit vedení na svoji stranu. Kapitán Číž ale při trojkovém pokusu nebyl úspěšný. Kolín tak zapsal osmou porážku z devíti posledních zápasů.

„Pro diváka určitě atraktivní zápas, přelévalo se to z jedné strany na druhou. Porazili nás čtyři hráči, kteří hráli ty samé akce pořád dokola,“ konstatoval rozehrávač Kolína Ondřej Šiška.

Body: Mathon 27, Majerčák 18, Morgan 18, Radukič 12, Bohačík 6, Svoboda 3, Šmíd 2 – Odomes 22, Číž 18, Slavinskas 15, Šiška 10, Petráš 9, Mareš 5, Jelínek 4, Lošonský 1. Rozhodčí: Baloun, Nejezchleb, Jeřáb. Trojky: 27/13:18/7. Střelba 2 body: 41/18:38/22. TH: 16/11:27/19. Doskoky: 37:34. Chyby: 24:19. Diváků: 750. Průběh: 27:18, 38:35, 63:61.

