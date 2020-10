Basketbalisté Kolína v letošní sezoně NBL poprvé vyhráli. Ve svém druhém utkání dokázali zaskočit Svitavy a na jejich palubovce zvítězili 89:79.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michaela Hasíková

„Pro mě osobně to byl velmi těžký zápas. Před zápasem jsem absolutně netušil, co od toho čekat. Svitavy, kterým se zatím nedaří, a my po dlouhé pauze. Já osobně jsem z hry i výsledku nadšený,“ řekl po utkání Jiří Jelínek.