Z řady kvalitních výkonů, z nichž o mnohé se postarali domácí atleti, vyčnívaly výkony vítězů hodu kladivem žen a běhu na 100 metrů mužů Kateřiny Šafránkové a Štěpána Hampla.

Nejkvalitnějším závodem byla už tradičně soutěž v hodu kladivem žen, kterou vyhrála kolínská odchovankyně Kateřina Šafránková, závodící v barvách Dukly Praha, výborným výkonem 70,64 m. K úplné spokojenosti jí ale chybělo 36 cm, které ji dělily od splnění limitu pro mistrovství světa v Kataru. Druhé místo obsadila Adéla Korečková, která si vylepšila osobní rekord na 63,60 m, čímž splnila B limit pro mistrovství Evropy do 22 let. Třetí skončila kolínská dorostenka Eliška Drábková v osobním rekordu 43,34 m. Druhý špičkový výkon předvedl v rozběhu běhu mužů na 100 metrů domácí sprinter Štěpán Hampl, který v prvním závodu sezóny dosáhl času 10,48 s, čímž zůstal jen setinu za osobním rekordem a na setinku přesně splnil rovněž B limit na mistrovství Evropy do 22 let. Ve finále zaběhl v protivětru 10,65 s. Druhý skončil Stanislav Jíra (10,84), který rovněž v rozběhu běžel výborných 10,70 s. Trojici na stupních vítězů zkompletoval Vladimír Velíšek z AC Mladá Boleslav (11,11).

Vítězem 74. ročníku memoriálu Rudy Plešingera v běhu na 400 metrů se stal Jakub Podaný z AC Čáslav (51,13) před domácími juniory Tadeášem Krakuvčíkem (51,18) a Vojtěchem Höfnerem (52,43). Ve 48. ročníku memoriálu Josefa Holečka na 3000 metrů obhájil vítězství z uplynulých dvou let Jaroslav Doubek ze Staré Boleslavi v kvalitním čase 8:33,34 před slávistou Štěpánem Kurišem (9:00,33) a nestárnoucím Jiřím Milerem z AC Mladá Boleslav (9:02,24). Ve 43. ročníku memoriálu Václava Stárka ve vrhu koulí dominoval stejně jako loni junior Spartaku Vlašim Jan Groček (14,68) před domácím Pavlem Krejčou (13,88) a Františkem Šmídem ze Sokola Hradec Králové, který dosáhl stejného výkonu. Ve 29. ročníku memoriálu Mirka Tučka v běhu na 1000 metrů rozhodl o svém vítězství rychlým tempem v sólozávodě Viktor Šinágl z pražského Olympu v kvalitním čase 2:27,66 min. před Martinem Pechou z AC Čáslav (2:32,76) a Tomášem Martínkem z Atletiky Stará Boleslav (2:33,88).

Vítězem 3. ročníku memoriálu Václava Širce v hodu oštěpem se stal domácí vrhač Pavel Krejča, který poslal 800 g těžké náčiní na 56,90 m. Druhé místo obsadil v osobním rekordu 54,16 m domácí dorostenec Jakub Dudáš a třetí skončil další dorostenec Martin Menčík z TJ Jičín (52,85). Stupně vítězů v posledním z hlavních závodů, dotovaných finančními prémiemi, skoku vysokém žen, obsadila trojice mladých kolínských skokanek. Vyhrála dorostenka Natálie Olivová za kvalitních 166 cm, druhá rovněž dorostenka Anita Hrušková zdolala 160 cm a třetí žákyně Anna Pátková překonala 155 cm.

V rámcových závodech se blýskl výborným skokem přes 212 cm domácí Matyáš Dalecký, vítězkou hodu oštěpem žen se stala odchovankyně kolínské atletiky startující aktuálně za Duklu Praha Petra Andrejsková, která poslala náčiní na 53,13 m. Výborný osobní rekord předvedla ve finále běhu na 100 m kolínská dorostenka Jana Šafránková, která zaběhla 12,40 s. Běh na 300 m žen vyhrála Barbora Veselá v čase 39,98 s a na dvojnásobné trati zvítezila slávistka Anežka Kopecká za 1:37,88 min. Vítězem skoku dalekého mužů se stal domácí Dominik Holub (660) a stejnou disciplínu žen vyhrála Karolína Černá z pražského Olympu (548).

Výborné výkony předvedla i řada dalších kolínských atletů, což je příslib pro letošní rozbíhající se sezónu. Na 100 metrů zaběhl junior Marek Řehák čas 11,03 s a dorostenka Kristýna Šlehubrová dokonce osobní rekord 12,52 s. Na třístovce byli z Kolíňáků nejrychlejší dorostenec Lukáš Soukal (37,32) před žákem Šimonem Kratochvílem (38,28) a dorostenka Kateřina Tvrdá (42,58). V běhu na 600 m zaběhla celkově třetí Vanessa Adamcová čas 1:41,99 min. a v běhu na 3000 m si Jakub Rychlík vylepšil osobní maximum na 9:03,51 min. Osobní rekordy ve skoku dalekém si posunuli junior Tomáš Podnecký (644) i dorostenec Vojtěch Teplý (620). Ve vrhu koulí zaznamenala vítězná dorostenka Barbora Malá výkon 12,65 m a v hodu kladivem si posunula „osobák“ na 36,34. Osobní maximum vylepšila ve stejné disciplíně i juniorka Eliška Kopecká (41,03). V hodu oštěpem si výborně vedla žákyně Anna Radikovská, která si novým kolínským historickým rekordem 40,27 m upevnila vedení v českých tabulkách. Kvalitní je i první výkon 700 g těžkým oštěpem dorostence Filipa Moce 52,33 m.