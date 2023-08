Třetí a poslední kolo letošního atletického přeboru Středočeského kraje družstev dorostu a juniorů se konalo na vlašimském stadiónu. Bohužel celodenní déšť výrazně ovlivnil kvalitu výkonů, a tak šlo především o boj o body.

Všem čtyřem kolínským družstvům se i přes slabší výsledek v tomto posledním kole podařilo probojovat do mistrovství Čech, i když družstvo juniorek mělo hodně namále. Tým Kladna, který byl v předchozích kolech dvakrát třetí totiž nastoupil tentokrát v silném nasazení, suverénně vyhrál a pokud by Kolíňačky prohrály se Starou Boleslaví, s postupem by se musely rozloučit. To se nakonec těsně nestalo, a tak vyřazen byl naopak silný tým Kladna. Všechna kolínská družstva tedy obsadila v přeboru kraje stříbrnou pozici.

Velmi kvalitních výkonů bylo po prázdninách i kvůli špatnému počasí pomálu. Za zmínku stojí určitě výsledky Amálie Schederové, Sofie Bébrové, Petry Ludvíčkové, Jakuba Maříka, Antonína Tvrzníka, Vojtěcha Otty či Ondřeje Veselého.

Výsledek 3. kola

Junioři: 1. A. C. TEPO Kladno 192, 2. Sokol Kolín-atletika 166, 3. Atletický oddíl - STŘELA Žebrák 58, 4. SK Sporting Příbram 32, 5. Lokomotiva Beroun 26, 6. Atletika Benešov 11, 7. Atletika Stará Boleslav 7.

Dorostenci: 1. A. C. TEPO Kladno A 262, 2. Spartak Čelákovice 175, 3. Sokol Kolín-atletika 145, 4. SKP Nymburk 48, 5. A. C. TEPO Kladno B 46, 6. SKP Olympia Kutná Hora 29, 7. Atletika Líbeznice 21, 8. ASK Dipoli 16, 9. Atletika Benešov 6.

Juniorky: 1. A. C. TEPO Kladno 289,5, 2. Sokol Kolín-atletika 199, 3. Atletika Stará Boleslav 178,5, 4. Lokomotiva Beroun 37, 5. Atletika Benešov 15.

Dorostenky: 1. AK Sokol Nehvizdy 277,5, 2. ASK Dipoli 156, 3. Sokol Kolín-atletika 131, 4. Atletika Vlašim 78, 5. A. C. TEPO Kladno 77,33, 6. SKP Nymburk 37,33, 7. Atletika Benešov 34, 8. SK Sporting Příbram 32,5, 9. SKP Olympia Kutná Hora 13, 10. AK Sokol Nehvizdy B 12, 11. Slavoj Český Brod 7,33.

Z výsledků kolínských závodníků

Junioři: 100 m – 6. Hála 12,36, 200 m - 4. Černý 23,59, 7. Nedvěd 24,43, 9. Moses 24,58, 400 m – 1. Černý 51,43, 3. Nedvěd 52,18, 4. Tvrzník 52,90, 6. Moses 53,41, 7. Hovorka 54,45, 8. Málek 61,14, 800 m – Novák T. 2:03,23, 1500 m – 4. Málek 5:01,47, 3000 m – 2. Mařík 9:32,27, 110 m př. – 1. Moses 15,71, výška – 1. Tvrzník 181, tyč – 1. Tvrzník 445, dálka – 1. Chyba 610, 3. Kratochvíl 563, 5. Hála 549, trojskok – 2. Chyba 12,34, 3. Hovorka 12,17, kladivo – 1. Trnka 50,82.

Dorostenci: 100 m – 2. Hanč 11,68, 4. Veselý 11,81, 400 m – 8. Melichar 56,31, 800 m – 3. Melichar 2:12,00, 1500 m – 3. Kašička 4:31,65, 3000 m – 3. Kondrát 10:58,64, 110 m př. – 3. Hnida 15,09, 300 m př. – 1. Hnida 41,23, 5. Černý L. 43,75, výška – 3. Slavík 175, tyč – 2. Slavík 390, dálka – 10. Černý L. 533, koule – 2. Otta 13,08, 5. Ječmínek 10,98, disk – 2. Otta 45,94, 5. Ječmínek 32,75, kladivo – 1. Otta 48,74, 2. Veselý 47,71, 4. Ječmínek 32,20.

Juniorky: 100 m – 3. Ludvíčková 13,01, 9. Šibravová 14,05, 200 m – 7. Štullerová 28,67, 9. Dalešická 30,00, 10. Šibravová 30,01, 400 m – 4. Koděrová 63,17, 6. Štullerová 65,57, 7. Bulířová 67,87, 8. Dalešická 71,95, 9. Zámostná 75,92, 800 m – 3. Jonáková 2:25,22, 5. Bulířová 2:41,10, 1500 m – 6. Hájková 6:48,29, 3000 m – 2. Kašíková 11:46,80, 4. Vlková 13:19,03, 5. Jelínková 13:30,73, 100 m př. – 1. Doubková 15,77, 3. Kusá 20,06, 4. Hájková 21,80, 400 m př. – 1. Ludvíčková 65,58, 4. Jonáková 72,65, 7. Zámostná 90,03, 4x100 m – 1. Ludvíčková, Doubková, Štullerová, Dalešická 52,48, 4. Steklá, Bulířová, Zámostná, Šibravová 57,95, 5. Koděrová, Hájková, Jonáková, Jelínková 58,25, dálka – 8. Kusá 419, 9. Steklá 403, trojskok – 2. Doubková 11,21, 6. Steklá 9,44, koule – 2. Pipková 10,26, disk – 3. Pipková 31,53, kladivo – 1. Pipková 37,06.

Dorostenky: 100 m – 4. Roedlová 13,12, 8. Vaňková 13,32, 200 m – 1. Tvrdá 26,52, 4. Tomaňová 26,72, 5. Vaňková 27,06, 400 m – 1. Schederová 60,49, 3. Tomaňová 62,09, 7. Pelešková 67,39, 800 m – 3. Nováková 2:28,41, 1500 m – 7. Forštová 5:58,30, 8. Vodseďálková 6:02,84, 100 m př. – 1. Schederová 15,10, 2. Tvrdá 15,67, 9. Műllerová 16,77, 300 m př. – 2. Bébrová 46,22, dálka – 7. Bébrová 486, koule – 4. Machová 10,79, disk – 2. Machová 30,49, kladivo – 3. Machová 42,57, 9. Vodseďálková 22,77.

