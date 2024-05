Vladimír Malinovský dnes 10:21

Kolínský volejbal slaví obrovský úspěch. Tým chlapců do šestnácti let vybojoval na finálovém turnaji titul mistra republiky, když ve finále zdolal v infarktové koncovce družstvo Lvů Praha poměrem 2:1 na sety. „Jsem nadšený, beru to jako důkaz, že s mládeží pracujeme dobře. Děkuju všem, kteří se na ni podílejí. Zároveň naši zlatí kluci teď vidí, že tvrdá práce se vyplatí a může je vynést opravdu vysoko,“ řekl předseda kolínského klubu Petr Šotola.