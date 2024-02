Volejbalisté složili u protivníka reparát. Na půdě MFF Praha jasně zvítězili

Kolínští volejbalisté vyrazili k dalšímu utkání do Prahy, kde se utkali s týmem MFF Praha, kde se jim naposledy nevedlo. Jenže to tentokrát vůbec neplatilo a hosté si dovedli další prvoligové body do tabulky. Učinili tak další velký krok k záchraně v soutěži.

Z volejbalového utkání první ligy mužů Kolín - ČZU Praha (0:3) | Video: Deník/Vladimír Malinovský