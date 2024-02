/FOTO/ Kolínský volejbal získal pro závěrečné boje v 1. lize mužů mimořádně zvučné jméno. Tým přichází posílit extraligový smečař a volejbalový světoběžník Michal Hrazdíra. V současném ročníku nejvyšší volejbalové soutěže je hráčem a zároveň asistentem trenéra Volejbalu Brno, za nějž naopak už dvakrát nastoupil kolínský Martin Červinka.

Hrazdírova extraligová kariéra započala právě v Brně, odtud zamířil do rakouského prvoligového klubu Aon hot Volleys Wien, následovala angažmá v italské sérii A2 v klubech Bassano Volley a Edilesse Cavriago. Poté Hrazdíra pokračoval v polské nejvyšší soutěži v klubu Tytan Czestochowa, následoval návrat do Itálie, jmenovitě NGM Santa Croce, Vero Volley Monza a Aiello Corigliano. Jednu sezonu strávil ve francouzské lize v týmu ASUL Lyon Volley a pak v roce 2015 zamířil zpět do mateřského klubu Volejbal Brno, kde působí až do letošní sezony.

Střelecké trápení prohloubilo mizérii Kolína. Ten se propadá tabulkou dolů

Kolínu má Hrazdíra pomoci udržet druhou nejvyšší volejbalovou soutěž i pro příští sezonu. Nastoupit v modrobílém dresu Kolína by měl tento 195 centimetrů vysoký hráč, který je na palubovce přirozeným lídrem a tahounem, už v pátek 2. února, kdy domácí nastoupí od 18 hodin v hale Borky proti ČZU Praha.

Kolín v minulých zápasech ve skupině o 7. až 14. místo splnil cíl a odlepil se ode dna tabulky. Tuto fázi soutěže zakončil na 5. místě. Nyní ho čeká dalších deset utkání.