Jako první z kolínské výpravy zaklekla do bloků v běhu na 60 metrů překážek dorostenka Amálie Schederová. Té, ačkoli se nominovala do nejlepší české čtyřiadvacítky až z jejího úplného chvostu, se rozběh velmi vydařil. Výrazně si posunula osobní maximum na 8,97 s, a to znamenalo celkové 15. místo.