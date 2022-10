„Museli jsme reagovat na sestavu domácích a do první lajny jsme nasadili dvojici Němec – Pelák. Přestože Němec předvedl své sezonní maximum a sahal po šestistovce, na nejlepšího hráče kola bohužel nestačil. Mě se podařilo soupeře udolat a taktický záměr jsme splnili,“ doplnil Pelák. Stav po první třetině utkání byl 1:1 na pomocné body a domácí vedli jen o 26 kuželek.

„Nováček v týmu Šnejdar, kterého jsme tentokrát postavili do prostřední lajny, sice svého soupeře předčil v dorážce, ale ztrácel v plných, což rozhodlo o jeho prohře. Mladému Zelenkovi se dařilo v obou disciplínách a dráhu od dráhy se zlepšoval, a to mu nakonec přineslo vysoké vítězství,“ uvedl Pelák. Po dvou třetinách sice stále nebylo rozhodnuto (2:2 na pomocné body), ale Kolín vedl o 38 kuželek.

Vše měla rozhodnout závěrečná lajna, v níž za Kolín nastoupili Švorba a Holosko. Švorba do utkání nastupoval z pozice třetího nejlepšího hráče soutěže a proti sobě měl prozatímní dvojku tabulky jednotlivců.

„Martin, až na malý výpadek v plných na třetí dráze, svého soupeře válcoval a opět se přehoupl přes hranici šesti set poražených kuželek. Druhý mladík, Holosko, na rozdíl od svého protivníka, nepodlehl psychickému tlaku a s jistotou přidal čtvrtý pomocný bod a podstatně přispěl k navýšení rozdílu v kuželkách na konečných 128,“ netajil se spokojeností Jan Pelák.

Pečky předvedly senzační obrat. Jako první porazily vedoucí Vykáň

Do sestavy kola se tentokrát dostali tři kolínští hráči. Švorba již počtvrté z pěti odehraných kol, Pelák dvakrát a poprvé i Němec. Švorba se navíc dostal do čela pořadí jednotlivců a naplňuje tak svou pozici lídra družstva, se kterou se do KK Kolín vrátil z Interligové Jihlavy.

Díky překvapivému vítězství povyskočil KK Kolín na 3. příčku průběžné tabulky a na druhý Slavoj ztrácí pouhý jeden bod. V 6. kole (5. 11.) hostí KK Kolín na kuželně v Kutné Hoře družstvo KK Vysoké Mýto (9. místo) a začátek utkání je stanoven na 13:00.

Slavoj Praha B - KK Kolín 2:6 (3221:3349)

Sestava a výkony Kolína: Němec 594 (1:3, -55), Pelák 589 (3,5:0,5, +29), Šnejdar 503 (1:3, -15), Zelenka 536 (4:0, +79), Švorba 603 (3:1, +44), Holosko 524 (3:1, 46)