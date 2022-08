„V hlavním závodě na 12 kilometrů bylo nakonec klasifikováno 256 dokončivších a na svá čtyři vítězství v posledních čtyřech letech chtěl navázat hegemon kutnohorského závodu, do té doby držitel sedmi diplomů za první místo, nestárnoucí Jiří Miler z Mladé Boleslavi startující za Lawi Stars. Velkým želízkem v ohni byl domácí borec z Olympia Spartan Training Jakub Vrbenský, který poslední dva roky skončil vždy třetí a má letos velmi dobrou běžeckou formu (minulý víkend byl na prestižním Krkonošském pulmaratonu, Světovém poháru v běhu do vrchu mezi nejlepšími 15). K Barboře ale letos dorazil poprvé kolínský atlet Roman Pazdera, který zaznamenává velké úspěchy na dráze i na silnici již od svých dorosteneckých let, např. vítěz loňského ročníku půlmaratonu Kolín-Velký Osek-Kolín,“ vyprávěl po závodu jeden z pořadatelů Michal Vavák.

A právě tito tři borci si to rozdali o pódiové umístění. Na občerstvovací stanici na pátém kilometru bylo pořadí následující: Vrbenský – Miler - Pazdera, ale v cíli to bylo přesně obráceně. O parník nakonec v novém traťovém rekordu 42:32 finišoval teprve dvacetiletý Pazdera, druhé místo zkušeně vybojoval Jirka Miler (45:11) a pro bronz Kuba Vrbenský v čase 46:48.

Vítězkou mezi ženami se stala a první místo z loňska obhájila Jana Pilařová z Čáslavi za 49:38, druhou v cíli byla Petra Dvořáková (53:48) a třetí domácí Tereza Kinská – 56:16.

„Ceněná prvenství v kategorii nejrychlejší Kutnohorák(ačka) vybojovali Jakub s Terezou, oba shodně třetí ve svých kategoriích v celkovém pořadí,“ přidal Vavák.