Za každý okres, kde mohla proběhnout kvalifikační kola, mohl nastoupit jeden tým. Možnost však využily pouze tři týmy, a to z okresů Benešov, Slaný a Kolín.

Všechny týmy mají velkou futsalovou historii. Arsenal Benešov a Čechie Slaný patřily ve své době dlouhodobě k nejlepším týmům 2. futsalové ligy.

„Nám, jako pořádajícímu týmu, se povedl vstup do turnaje skvěle. Arsenal jsme deklasovali 9:1, a to jsme ještě spoustu šancí nevyužili. Následně jsme sehráli těžké utkání s týmem Čechie Slaný, který pospolu působí víc jak 20 let. Zde se hrálo hodně od podlahy a padaly také žluté karty za některé zákroky hostujícího týmu. Nakonec zápas skončil remízou 2:2, přestože jsme ve druhém poločase měli tři jasné brankové příležitosti na rozhodnutí. V posledním duelu překvapivě Benešov přehrál v napínavém zápase 3:2 Slaný, který tak skončil na třetím místě. Benešov bojoval o každý metr hřiště, hrál zodpovědně vzadu a využil již fyzické únavy hráčů Čechie z předešlého utkání,“ popsal dětí na palubovce trenér vítězného Kolína Michal Škopek.

Vítěz krajské části postoupil na Mistrovství ČR veteránského futsalu do Vsetína, který se má uskutečnit 27. listopadu.

Pořadí: 1. SKP Kolín 4 (12:3), 2. Arsenal Benešov 3 (4:11), 3. Čechie Slaný 1 (4:5).