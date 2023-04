Věřím, že se naši bikeři probojují na šampionáty, říká šéf kolínského týmu

Kdo by to řekl, že stálice na českých bikových a cyklokrosových tratích, tým Expres CZ-Tufo Team Kolín, vstupuje do čtyřiadvacáté sezony. A oproti loňskému roku jen s nepatrnými personálními změnami. Jedinou novou tváří je v osmičlenné sestavě junior Václav Naxera.

Tým Expres CZ-Tufo Team Kolín při soustředění v Turecku | Foto: Jan Slavíček