Vánoční charitativní basketbalový maraton zapíše již svůj 11. ročník. V posledních dvou letech muselo vedení klubu od této prospěšné tradice ustoupit, ale přesto vloni našlo alespoň náhradní řešení. Poté, co už jsme snad všichni společně překonali covidové peripetie, se tato akce vrací do své původní podoby, kterou je dvanáct hodin nepřetržitého hraní krásného sportu jménem basketbal.

Takže kdo má zájem shodit před Vánoci nějaké to kilo, aby mu lépe chutnaly všechny dobroty, stačí se přihlásit a sestavit tým. Nebo nejlépe dva, které si v rámci akce mezi sebou zahrají. Přihlášeným týmům bude vyhrazen herní čas v délce 40 – 60 minut. Délka herních úseků se stanoví podle konečného počtu zájemců. Samozřejmě vítáni jsou také i návštěvníci a diváci po celou dobu akce, kteří aktivní účastníky přijdou podpořit, nebo se prostě jen podívat.

Ale hlavní náplní není sport. Základem je charitativní činnost a pomoc těm, kteří to nejvíc potřebují.

„Myslíme si, že podporovat někoho, kdo nemůže sportovat je správné a pokud někdo může, měl by to dělat,“ vysvětluje podstatu této chvályhodné akce generální manažer kolínského klubu Miroslav Sodoma.

Proto BC GEOSAN Kolín v této činnosti spolupracuje s Oblastní nemocnicí Kolín již od samého počátku, tj. plných 13 let. Za ni komunikaci obstarává MUDr. Pavel Hoffmann – Zástupce ředitele pro zdravotní péči.

„Velice si vážíme spolupráce s Oblastní nemocnicí Kolín a jsme velmi rádi, že můžeme být alespoň takto prospěšní těm, kteří neměli v životě tolik štěstí. Zároveň bych na tomto místě chtěl také poděkovat všem našim partnerům za podporu, kterou nám poskytují nejen při účasti v Kooperativa NBL a pohárové soutěži Alpe Adria Cupu, ale rovněž při této charitativní činnosti a dalších akcích, které pořádáme,“ řekl prezident klubu Martin Buřič.

Letošní charitativní sbírka v rámci basketbalového maratonu bude již tradičně ve prospěch Dětského centra v Kolíně (s ním BC GEOSAN Kolín spolupracuje dlouhodobě) a 8 leté Lucinky, která trpí „Williams Beuren Syndrom Delece 7q11,,23 Chromozomu“, nemocí jež postihuje vnitřní orgány, srdce, ledviny, plíce, střeva, zuby a oči. Tento syndrom není dědičný, ale dítě s WS se může narodit komukoliv z nás, i když se jedná o vzácné onemocnění. Lucinka, vzhledem ke své nemoci, nemůže zažívat obyčejné radosti dětských her a sportů, přesto že by velice ráda, jako ostatní děti, tančila, běhala a cvičila.

Nemoc způsobuje, že je velmi brzy vyčerpaná při přetížení i po krátké hře. Týká se to i učení a dalších běžných činností, které musí pořád dokola a dokola trénovat. Při vyčerpání se dostavuje krutá bolest hlavy, mdloby nebo několikanásobné zvracení. Dokonce se stává, že se při přetížení z běžných her nebo po návštěvě dětského karnevalu, oslavy, herny, ZOO, ve vývoji vrátí o 1 až 3 roky zpátky v tom, co už uměla. A veškerá činnost začíná nanovo.

Lucinka má šest dioptrií, nemá periferní ani prostorové vidění. Orientace v prostoru je pro ni velice těžká. Dochází k sedmi lékařům – specialistům a vzhledem k WS vyžaduje péči 24 hodin denně. Sama by nezvládla v životě fungovat. Dopomoc je nutná ve všech každodenních běžných úkonech, i těch nejlehčích. Tak je to u dětí s WS i v dospělosti. Lucinka je velice šikovná a milá holčička, miluje zvířátka a hudbu. A to, jak se se svým nelehkým životním údělem pere naznačuje, že je opravdu velká bojovnice. Největší oporou v životě jí je její rodina.

Charitativní sbírka pro Dětské centrum a Lucinku bude probíhat po celou dobu akce v GEOSAN aréně. Stačí přijít a libovolnou částku, dle svého uvážení a možností, vhodit do pokladničky, která bude také po celou dobu k dispozici. Najdete ji u vánočního stromečku, který jistě nikdo nepřehlédne. Přispět mohou všichni i ti, kteří se do hry aktivně nezapojí.

Vedení BC GEOSAN Kolín předem děkuje všem, kteří se zúčastní a pomohou podpořit dobrou věc.

(Michal Vlček)

