Po dlouhé době se sešli v dobré sestavě, ale ani to jim nebylo nic platné. Futsalisté SKP Kolín nestačili na domácí palubovce na Kadaň a prohráli 7:9.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Ota Bartovský

„Na domácí zápas s týmem, který pomýšlí na postup do druhé ligy, jsme se sešli v počtu, že jsme ještě nevyužili tři náhradníky. Tak by to mělo být pravidelně,“ potěšilo trenéra Michala Škopka.